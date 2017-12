Uomini e Donne/ Anticipazioni: frecciate di Mattia Marciano, Nilufar e Desirèe prese di mira (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Mattia Marciano contro Nilufar Addati e Desirèe Popper annuncia anche di voler sposare la sua attuale fidanzata Vittoria.

21 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Prosegue la storia d'amore tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello. L'ex tronista campano, intervistato da Radio Radio, durante il programma 'Non succederà più', ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, parlando prima di Nilufar Addati e poi anche di Desirèe Popper. Il ragazzo ha voluto mettere fine al suo trono dopo pochissimo tempo in quanto, il suo percorso era stato 'sporcato' dalle dicerie che volevano che la coppia si conoscesse già prima di iniziare il percorso a Uomini e Donne. Tra le sue corteggiatrici c'era anche Nilufar Addati, attuale tronista. L'intervista di Marciano inizia parlando della sua attuale fidanzata: "Sono quelle cose alle quali non riesci a dare una spiegazione, sono cose che ti senti dentro. Forse la serietà, come si è comportata lì dentro, non ha mai fatto sceneggiate, rispondeva sempre al momento giusto senza mai eccedere. Io la volevo portare un po’ all’estremo ma poi l’ho vista piangere, stare male per tutte le ca*zate che sparavano là dentro e l’ho vista un po’ sotto pressione", ha confessato Marciano parlando con Giada Di Miceli. Poi Mattia ha affermato di avere deciso di conoscere fuori l’attuale fidanzata, anche perché non c’era nessun’altra che occupava i suoi pensieri a parte lei.

Mattia Marciano contro Nilufar e la Popper: via i sassolini

Poi la chiacchierata radiofonica di Mattia Marciano si è spostata su Nilufar Addati, e qui l’ex tronista si è liberato del primo sassolino: “Io penso che sia stata una scelta abbastanza studiata a tavolino, nel senso che una persona che ha fatto due sole esterne con me ed esce dallo studio piangendo o le è scattato l’amore folle o te la sei studiata bene per uscire da vittima e salire sul trono. Io sono stato sempre sincero con lei, le ho sempre detto: "Mi piacerebbe conoscerti ma sappi che non sei la ragazza che mi ha colpito". Non puoi dopo due puntate uscire piangendo, con le lacrime di coccodrillo poi... Il suo obiettivo era salire sul trono”, confessa il campano. Successivamente, arriva anche la stoccata a Desirèe Popper, ex tronista che, ad un passo dalla scelta del ragazzo, ha deciso di tirarsi indietro ed abbandonare il programma da single. “Forse i suoi followers calano... La possibilità l’ha avuta, io non sono mai tornato a parlare di lei, ho parlato quando dovevo parlare e anche in maniera molto educata, rispettandola sempre e questa dopo 7 mesi ancora continua a parlare? Basta, no?”, ha concluso Mattia. Ed intanto, tra le pagine del settimanale DiPiù TV, la lieta novella: “Pensiamo a sposarci. Questa è la prima volta che sono davvero innamorato. Vittoria e io siamo cresciuti in famiglie numerose e molto unite. E ci piacerebbe molto, un giorno, avere una famiglia tutta nostra”.

