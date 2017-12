Vanessa Incontrada/ L'attrice e conduttrice: il mio cuore è colmo di gioia! Foto (Panariello sotto l'albero)

Vanessa Incontrada sarà una delle ospiti principali della prima puntata di "Panariello sotto l'albero" in onda questa sera, giovedì 21 dicembre, alle ore 21.25 su Rai 1.

21 dicembre 2017 - agg. 21 dicembre 2017, 19.12 Francesco Agostini

Vanessa Incontrada (web)

Vanessa Incontrada ha parlato tramite i suoi social network a poche ore dal ritorno in televisione a Panariello sotto l'albero. Questa splendida conduttrice è reduce dal grandissimo successo di Scomparsa che l'ha rilanciata anche come attrice. Il pubblico ha dimostrato grande affetto nei suoi confronti e ha così voluto ringraziare tramite i social, scrivendo: "Il mio cuore è colmo di gioia. Grazie, grazie per il vostro affetto! Besitos Amigos", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Vanessa Incontrada pubblica una sua foto che la ritrae in primo piano con un'espressione veramente dolce e che ci mostra da vicino il suo splendido viso. Staremo a vedere quello che accadrà stasera su Rai Uno e se Vanessa racconterà i suoi progetti futuri. (agg. di Matteo Fantozzi)

RITORNO IN TV DOPO IL SUCCESSO DI SCOMPARSA

Vanessa Incontrada sarà una delle attrici e presentatrici ospiti dal comico toscano Giorgio Panariello nella prima puntata, in onda questa mercoledì 21 dicembre, del programma Panariello sotto l'albero su Rai 1. La Incontrada, reduce del successo della fiction Scomparsa (l'ultima puntata ha registrato 6 milioni 811 mila con il 28.67% di share), tornerà presto su Rai 1 come protagonista di una nuova fiction. Per i primi mesi del 2018 è infatti prevista la messa in onda di "Il capitano Maria", composta da quattro puntate. Oltre a Vanessa Incontrada nel ruolo del comandante dei Carabinieri Maria Guerra, nel cast saranno presenti il giovane Carmine Buschini, protagonista della serie “Braccialetti Rossi” nel ruolo di Leo, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Camilla Diana, Marco Zingaro e Massimiliano Frateschi. La fiction è diretta da Andrea Porporati e ambientata a Napoli.

VITA PRIVATA

La presentatrice e attrice spagnola, dal punto di vista del gossip, ha una vita tranquilla e serena. Non è certo una persona che fa parlare i giornali rosa per via dei suoi amori trasgressivi o quant'altro; la Incontrada ha sempre avuto una vita tranquilla e serena. Infatti non è un caso che abbia un regolare compagno di nome Rossano e un bellissimo figlio. Nel 2008, infatti, è nato il primo bambino della Incontrada di nome Isal che ha nove anni. La famiglia per la spagnola è sempre stata importante, così come il lavoro. Nella televisione italiana la spagnola è famosa per aver prestato il suo volto alla trasmissione comica Zelig, facendo spesso coppia con Claudio Bisio. Non solo teevisione per lei, comunque, ma anche cinema; cinema anche con grandi registi come, ad esempio, Pupi Avati. Nel 2003, infatti, il grande regista la volle per un importante film come Il cuore altrove. Dopo questa grande esperienza Vanessa Incontrada ha partecipato ad altri nove film che l'hanno consolidata come una vera e popria realtà delle attrici, chiamiamole nostrane. La Incontrada, ormai, si può considerare quasi interamente un'attrice di casa nostra.

