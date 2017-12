Veronica Maya/ Ospite a I Soliti Ignoti: per la conduttrice della Rai un 2017 indimenticabile!

Veronica Maya ospite speciale della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Per la conduttrice della Rai un 2017 indimenticabile, dalle nozze agli impegni in tv.

È lei l'ignota, ospite speciale, della nuova puntata de I Soliti Ignoti: stiamo parlando della conduttrice Veronica Maya, che ha oggi affiancato Amadeus. Un periodo davvero ricco di impegni per Veronica, conduttrice di programmi di successo come Quelle brave ragazze e W la mamma ma soprattutto mamma di tre bambini Riccardo, Tancredi e Katia. In attesa di partire per una vacanza che la vedrà ai Caraibi sulla spiaggia dell’isola di Saona, dove l’anno scorso ha sposato il chirurgo Marco Moraci, suo compagno da diversi anni, la conduttrice fa un bilancio di questo 2017 che sta per concludersi nel corso di un'intervista rilasciata al portale Teleblog.

UN 2017 INDIMENTICABILE!

"È stato un anno bellissimo, iniziato con il mio matrimonio, il 4 gennaio del 2017, ai Caraibi, dove ho passato una lunga e bella vacanza. - esordisce Veronica Maya, portando alla mente il primo momento indimenticabile dell'anno; poi continua - Un ricordo ancora freschissimo e rinfrescherò la memoria con un nuovo viaggio sul luogo del delitto, torniamo sulle spiagge caraibiche a festeggiare il nostro primo anniversario". Veronica però ne ha altri di ricordi meravigliosi da portare alla mente: "È stato un anno molto bello, dal punto di vista familiare, perché i miei nanetti stanno crescendo e mi danno un gran da fare, perché Riccardo va in prima elementare e Katia al nido, quindi, la mia vita da mamma è molto impegnata, sto sempre a scuola, per qualunque cosa, riunioni, incontri, etc". Mamma impegnata, donna in carriera, moglie presente, Veronica Maya è un mix di bellissime qualità.

