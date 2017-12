Vincenzo di Uomini e Donne/ Nuova spasimane e ancora critiche per il cavaliere del Trono Over

Vincenzo di Uomini e Donne, nuova spasimante per il cavaliere del trono Over. Sorgono però nuovi intoppi che scatenano altre critiche da parte di Tina Cipollari.

21 dicembre 2017 Anna Montesano

Vincenzo del Trono Over

Ormai è uno dei nuovi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ed è riuscito nel corso delle puntate a ritagliarsi uno spazio tutto suo: stiamo parlando di Vincenzo, cavaliere che sin da subito ha scatenato le critiche di Tina Cipollari. Vincenzo è finito nel mirino dell'opinionista per le confessioni sulle sue proprietà oltre che per il suo atteggiamento con le donne che per il suo look. Il cavaliere ha infatti dichiarato in più di un'occasione di avere ben tre barche oltre che una bella auto e una bella casa, parole alle quali Tina non ha però creduto e continua a non credere. È da qui che nascono gli attacchi della Cipollari, che becca il cavaliere anche per i suoi look talvolta appariscenti e molto particolari. Siparietti però molto divertenti quelli che vediamo in studio tra Tina e Vincenzo e non mancheranno anche nella puntata di oggi.

VINCENZO AMATISSIMO DAL PUBBLICO

Anche il pubblico di Uomini e Donne sembra apprezzare molto il cavaliere del trono over, tanto che sul web si leggono commenti come: "Vincenzo è un vero gentiluomo, altro che quella zoticona interessata solo ai soldi che venne per lui e seppe solo riempirlo di insulti! Oggi lui non sapeva più come congedare la signora senza offenderla" scrive un telespettatore, e ancora "Vincenzo è troppo simpatico, menomale che c'è lui nello studio del Trono over che ci fa sorridere, ormai non vedo l'ora che arrivi il suo momento per assistere ai battibecchi con Tina e ai suoi incontri amorosi".

© Riproduzione Riservata.