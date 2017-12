Alien - The Director's cut/ Oggi in tv su Rai 4: curiosità sul film con Sygourney Weaver (22 dicembre 2017)

Alien - The Director's cut, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Sygourney Weaver e John Hurt, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 16.21 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

Una versione ripulita di uno dei film cult, questo è Alien Director's cut, la pellicola pensata per la seconda serata di oggi, 22 dicembre, su Rai4. Non c'è bisogno di dire che il film presenta alcune piccole differenze rispetto alla pellicola originale del 1979. Come dichiarato dallo stesso Ridley Scott nella versione del 2003 sono state aggiunte diverse sequenze inedite mai mostrate prime ed apportate alcune modifiche alla storia. Gran parte delle sequenze aggiunte in Alien Directors' cut vennero rimosse dal film originale solo ed esclusivamente per una questione di ritmo della narrazione. Per Ridley Scott Alien rimane la sua creatura originale, perfetta in tutti i suoi dettagli. La versione Director's Cut è stata principalmente un omaggio ai tanti fan della serie che, in questo modo hanno potuto visionare scene, fotogrammi ed inquadrature non apparse nella versione originale. La storia, tuttavia, è rimasta assolutamente identica e i fan sicuramente apprezzeranno questo regalo che troveranno sotto l'albero di Natale, o quasi.

ALLA REGIA RIDLEY SCOTT

Il film Alien - The Director's cut va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 23.15. Si tratta della versione rieditata e ricca di contenuti extra di uno dei film cult del cinema fantascientifico, ovvero Alien. Alien - The Director's Cut è una versione rimasterizzata del film originale del 1979 che è stato distribuito nelle sale cinematografiche americane nell'ottobre del 2003, in occasione dei 25 anni dalla nascita della saga di Alien ed è stato diretto da Ridley Scott, lo stesso che curò la regia di Alien nel 1979. La pellicola rimasterizzata è stata proiettata di anteprima mondiale in occasione del Toronto Film Festival del 2003. La scelta di riportare un classico come Alien nei cinema ha certamente rappresentato un'astuta ed azzeccata operazione di marketing, che ha permesso anche alle nuove generazioni di conoscere questo vero e proprio capolavoro cinematografico. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 2122 e la Nostromo, una nave aerospaziale mercantile, sta per tornare sulla Terra con un ingente carico di materiali minerali. Tutto l'equipaggio si trova in un profondo stato di iper sonno ma all'improvviso uno strano segnale d'allarme sveglia tutti. Il team è costretto ad entrare in azione e così la navicella atterra sul pianeta dal quale il segnale sembra provenire. Mentre tre membri dell'equipaggio perlustrano il pianeta imbattendosi in uno strano relitto alieno, il comandante Ellen Ripley scopre che il segnale captato dal computer di bordo è in realtà un segnale di allerta. In quello stesso istante Kane (uno degli uomini del team in perlustrazione) viene attaccato da una strana creature che avvolge il suo viso, distruggendo anche il casco. I suoi compagni non esitano un secondo e riportano Kane sulla navicella. Ripley suggerisce di impedire a Kane di salire a bordo, rispettando così il protocollo di quarantena, ma Ash contravviene alle regole e lascia salire i suoi compagni. Poche ore dopo accade l'impervedibile. Una terribile creatura aliena fuoriesce dal torace di Kane, uccidendolo. L'alieno è veloce ed astuto e non si lascia catturare dall'equipaggio. Come se non bastasse, in poche ore cresce in maniera esponenziale mettendo in pericolo la vita dell'intero team.

© Riproduzione Riservata.