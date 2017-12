AMICI 17/ Anticipazioni e news: la prova corale avrà delle conseguenze? (22 dicembre)

Amici 17, anticipazioni e news del 22 dicembre 2017. Puntata speciale con i saluti natalizi degli allievi. Prima, però, una brutta notizia per la squadra del Fuoco...

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 12.07 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

Amici 17 potrebbe chiudere l'anno nel peggior modo possibile almeno per uno dei ragazzi delle due squadre. Secondo le ultime anticipazioni oggi pomeriggio ad andare in onda sarà un nuovo scontro e questa volta non una sfida vera e propria a colpi di passi di danza e di canto ma soprattutto di prove corali e canti natalizi. I cantanti delle due squadre sono state chiamate a mettere insieme un'esibizione natalizia con tanto di medley e coreografie da preparare e Rudy Zerbi ha già le idee chiare sin dalle prove. In particolare, proprio il professore ieri ha mostrato ai ragazzi del Fuoco che quelli del Ferro erano molto avanti con la loro esibizione con Mose pronto a fare una parte recitata, Matteo ad entrare con il suo vocione e poi via gli altri. La cosa non è piaciuta alla squadra avversaria ma, soprattutto, a Luca Vismara. Se la sfida avrà effetti e porterà i ragazzi versono l'eliminazione o allo scontro con un esterno sicuramente il cantante potrebbe rischiare grosso ma del suo futuro si parlerà solo nel 2018. (Hedda Hopper)

ALEX BRITTI CONQUISTATO DA CARMEN?

Amici 17 torna in onda oggi con l'ultima puntata della settimana ancora una volta su Real Time visto che al sabato pomeriggio su Canale 5 non andrà in onda fino a metà gennaio. In questa settimana i ragazzi hanno avuto modo di incontrare persone speciali a cominciare da Paganini, entrato per una lezione con i ballerini, e finendo ad Alex Britti. Proprio il famoso cantautore è stato in sala con i cantanti per raccontarsi e ascoltare le loro parole. I ragazzi hanno avuto modo di mettere in mostra le loro qualità, almeno chi di loro ha avuto il coraggio di farsi avanti, e Alex Britti non ha potuto far altro che complimentarsi con Carmen e Matteo dei Black Soul Trio. Le loro voci hanno conquistato Britti che, con chitarra alla mano, ha accompagnato i ragazzi nell'esibizione di alcuni brani a loro scelta. L'incontro è stato entusiasmante e anche in sala relax i cantanti parlavano ancora di questa esperienza. Carmen è ormai la sicura vincitrice di questa edizione di Amici? (Hedda Hopper)

LO SPECIALE REGISTRATO CON IL PUBBLICO

Ultimo appuntamento col daytime di Amici di Maria De Filippi prima della pausa natalizia. Ricordiamo infatti che sabato pomeriggio non ci sarà la diretta con la consueta sfida a squadre che lascia invece spazio ad un doppio appuntamento con Una vita seguita da Il Segreto. Ma cosa vedremo oggi su Real Time, a partire dalle 13.50? Abbiamo lasciato gli allievi della scuola in studio, nel pieno delle esibizioni dello speciale registrato mercoledì. Carmen Ferreri e Biondo si sono esibiti nei loro inediti, Deja Vu e La complicità, che sono in vendita su Itunes. La votazione della giuria popolare, novità di quest'anno, ha visto trionfare Carmen, ma soltanto nelle prossime settimane conosceremo l'esito della sfida su Itunes.

PUNIZIONE IN ARRIVO PER I RAGAZZI DEL FUOCO

Oggi però andiamo avanti e lo facciamo con un'altra batosta per una delle due squadre: in settimana i ragazzi si sono infatti preparati per una corale in tema natalizio ma oggi scoprono che solo una delle due squadre si esibirà. Rudy Zerbi, che nella puntata di ieri ha fatto visita ai due team per ascoltare le loro prove, ha scelto di dare la possibilità di esibirsi solo ad una tra le squadre tra Fuoco e Ferro ed è questa seconda. Il prof ha trovato "impresentabile" l'altra esibizione, ecco perchè i ragazzi del Fuoco presto dovranno far fronte ad una punizione che sarà comunicata soltanto nei prossimi giorni. La puntata di oggi si conclude quindi con i saluti dei ragazzi e gli auguri di Natale fatti proprio sulle canzoni tradizionali di questa festività. Amici ci dà appuntamento a gennaio.

© Riproduzione Riservata.