Angela Caloisi/ Uomini e Donne, la dura risposta alle critiche a pochi giorni dalla scelta di Paolo Crivellin

Angela Caloisi, la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, a pochi giorni dalla scelta di Paolo Crivellin, si lascia andare ad un duro sfogo contro le critiche.

22 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Angela Caloisi

A pochi giorni dalla scelta di Paola Crivellin, Angela Calosi si ritrova al centro di un’accesa polemica con i followers. La ragazza è considerata in pole per la scelta di Paolo Crivellin, ma nelle ultime ore, il suo comportamento ha scatenato la reazione degli utenti dei social che, sul suo profilo Instagram, hanno lasciato numerosi commenti. Sa da una parte c’è chi considera Angela una ragazza sincera, diretta e realmente interessata al tronista di Uomini e Donne, dall’altra c’è chi non apprezza il suo atteggiamento. Sin dall’inizio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Angela è stata spesso la protagonista di accese discussioni con Paolo che, pur essendo interessato a lei, non ha mai nascosto di avere diversi dubbi sulla sua sincerità. Da parte sua, la Caloisi, non apprezzando il modo con cui Paolo si rapporta alle sue corteggiatrici, ha avuto delle reazioni colorate e, nel corso delle ultime puntate, ha anche lasciato lo studio di Uomini e Donne. Il comportamento di Angela ha così attirato l’attenzione dei telespettatori che hanno espresso la propria opinione sui social.

LO SCONTRO TRA ANGELA CALOISI E UNA FOLLOWER

Tra i tanti commenti che è possibile leggere sul profilo Instagram di Angela Caloisi, balza agli occhi quello di una follower a cui la corteggiatrice ha deciso di rispondere per le rime. “Non so lì a Napoli come viviate l’amore ma è certo che per tenerlo vivo, litigare così, urlare e fare la capricciosa non porta a nulla. Ha sì capito che per tenertelo questa cosa funziona. Ha ragione Marianna, durerete tre mesi, mentalmente siete diversi”, ha scritto l’utente. La replica di Angela Caloisi non è tardata ad arrivare. “Mi dispiace deluderti, ma non è a Napoli che litighiamo, è dove c’è sentimento. Dove non c’è ragione che ti spinge a startene ferma e muta. Sì, per me l’amore è scontro, litigio e passione. Ma quello scontro di cui non sei mai sazio, quel litigio che nasconde interesse a paura e quella passione che ti fa depositare le armi alla fine” – ha scritto la corteggiatrice che ha poi concluso così il suo sfogo – “Certo che sì, è proprio questo l’amore che mi fa sentire viva, quello imperfetto che tanto detesti ma di cui non puoi fare a meno”.

ANGELA CALOISI SARA’ LA SCELTA DI PAOLO CRIVELLIN?

Ancora pochi giorni e finalmente Paolo Crivellin farà la sua scelta. Dopo quattro mesi dall’inizio del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, giovedì 28 dicembre, nel corso della nuova registrazione del trono classico, Paolo sceglierà la donna della sua vita. Il pubblico del programma di Maria De Filippi è convinto che, nonostante i litigi, le discussioni accese e le urla, la scelta di Paolo sarà proprio Angela Caloisi per la quale prova un forte interesse. Il loro rapporto ha vissuto momenti di alti e bassi ma tra tutte le corteggiatrici, i fans sono convinti che sia quella che abbia davvero fatto breccia nel cuore del tronista. Sarà, dunque, davvero lei la scelta di Crivellin?

© Riproduzione Riservata.