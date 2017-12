BABY K / Video, un numero privato appare su Instagram? Ecco la spiegazione della cantante

Un numero privato appare improvvisamente nel profilo Instagram di Baby K, scatenando la curiosità dei suoi fan. Ma le ragioni di quanto accaduto vengono da lei chiarite...

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Sono circa 350.000 i followers di Baby K su Instagram che qualche ora fa hanno notato una stranezza apparire nel suo profilo. Insieme alla pubblicazione del suo nuovo singolo intitolato 'Aspettavo solo te' hanno notato con sorpresa un numero di cellulare, che a detta di molti poteva essere proprio quello della famosa rapper. Per questo, tale numero è stato letteralmente preso d'assalto dai fan, convinti di avere così la possibilità di parlare direttamente con il loro idolo. Dopo avere scoperto tale errore, il riferimento telefonico in questione è stato prontamente rimosso e Baby K ha deciso di intervenire in prima persona, invitando i suoi follower a smettere di chiamare. Come da lei stesso precisato, infatti, il numero riportato su Instagram non era il suo personale ma quello dell'azienda che si occupa del marketing nei suoi social network.

Baky K chiarisce la svista del numero di telefono su Instagram

Per chiarire ciò che è davvero accaduto su Instagram, Baby K ha deciso di pubblicare un video (clicca qui per vederlo) nel quale ha specificato: "Sono arrivate tantissime chiamate perché pensavate tutti che si trattasse del mio numero di telefono" (...) Non è il mio telefono mi dispiace, quindi non continuate a chiamare". E mentre la curiosità dei fan impazza, l'artista prosegue con la promozione del suo singolo 'Aspettavo solo te' che l'ha portata anche ad essere ospite di Striscia la notizia. Dopo il successo di Roma Bangkok dello scorso anno e di 'Ballando con te' dell'ultima estate, Claudia Nahum ha deciso di cambiare stagione per lanciare il suo nuovo progetto che dovrebbe, stando ad alcune indiscrezioni, fare da apripista al nuovo album in uscita nel 2018. Il nuovo brano, che come spesso accade per la rapper italiana, entra in testa già al primo ascolto, parla di un amore clandestino di cui una donna non riesce a farne a meno.

