BEAUTIFUL / Brooke è ancora indecisa, quella del 22 dicembre sarà l'ultima puntata?

Anticipazioni Beautiful, puntata 22 dicembre: Brooke è ormai prossima alle nozze con Bill, ma è davvero convinta di fare il grande passo? Prova ancora qualcosa per Ridge?

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 13.17 Annalisa Dorigo

Beautiful

Ultima puntata del 2017 per Beautiful? Sembra proprio di no anche se i fan non saranno contenti della scelta fatta da Mediaset nelle scorse ore. La soap americana andrà in onda domani con una nuova puntata ma poi dirà addio ai suoi fan visto che dopo la pausa per le feste natalizie, al suo posto, andrà in onda Una Vita. Alle 13.40, subito dopo il TG5, i fan della soap americana non vedranno Brooke, Bill e i loro tranelli ma solo la soap spagnola che tanto successo ha ottenuto in questo 2017 tanto da arrivare in prima serata con le sue puntate. Cosa succederà a quel punto? I fan italiani in queste ultime settimane hanno avuto di che lamentarsi a cominciare dalle puntate sempre più mini per via dell'inserimento di pubblicità e repliche, e poi per una settimana al suo posto è addirittura andata in onda, divisa in 4 parti, la prima puntata di Sacrificio D'Amore. Come reagirà il pubblico con l'arrivo di questa lunga pausa? (Scalise Piera)

Beautiful: Brooke è ancora indecisa?

Ma per Bill Spencer ci sarà anche un'altra importante questione da affrontare questo pomeriggio a Beautiful. Le sue nozze con Brooke si avvicineranno eppure qualcosa sembrerà ancora turbare la mente della bella Logan: da un lato ci sarà lui, l'impegno preso e soprattutto un sentimento forte verso un uomo che non l'ha mai delusa. Ma dall'altro continuerà ad esserci Ridge e la vita trascorsa a rincorrersi tra matrimoni falliti, figli e un amore mai veramente svanito. Consapevole del fatto, lo stilista continuerà ad insistere con la sua storica compagna affinché lei gli dia un'altra possibilità, dimenticando quanto visto in Australia. Se da un lato Brooke resterà ferma sulla sua precedente decisione, riconfermando le sue imminenti nozze con Bill, dall'altro sarà impossibile nascondere un certo turbamento: la sua scelta potrà dirsi definitiva o lo Spencer sarà atteso da una nuova brutta sorpresa?

Penultima puntata per la soap

Va in onda oggi la penultima puntata di Beautiful dell'anno: al termine di questa settimana, infatti, la soap americana andrà in pausa e tornerà su Canale 5 lunedì 8 gennaio 2018. Prima di allora ci sarà ancora diversa carne al fuoco, a partire dagli intrighi di Bill, pronto a tutto per costruire la sua Torre Spencer. L'uomo aveva cominciato ad assaporare il suo tanto desiderato edificio, quando Thomas gli ha rovinato i piani, salvando Sally dall'inevitabile fallimento. Chi conosce il magnate, però, sa bene che difficilmente si tira indietro ed è pronto a tutto per realizzare i suoi desideri. Ed infatti, fin da subito è passato ai fatti, cercando di portare a termine la sua vendetta e fare in modo che il rampollo Forrester si tiri indietro. A colloquio con i Forrester, Bill ha rivelato quanto accaduto chiedendo alla nuora e a Ridge di prendere quanto prima dei provvedimenti. In attesa di scoprire se in effetti, il ricco Spencer raggiungerà anche questa volta il suo obiettivo, Ridge è corso al loft in preda alla rabbia più totale mentre Steffy è sembrata meno convinta del prossimo passo da fare.

