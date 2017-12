BELEN RODRIGUEZ / Scambio di battute social con Stefano De Martino: fan al settimo cielo!

Belen Rodriguez, dal siparietto hot in camerino con Andrea Iannone allo scambio di battute social con Stefano De Martino che scatena i commenti dei fan!

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Il Natale si avvicina e anche in casa Rodriguez i preparativi per le feste sono in atto. Santiago scrive la letterina a Babbo Natale, come mostrato in un video di pochi giorni fa, e mostra di avere le idee molto chiare a proposito dei regali. Ma è proprio questa letterina a scatenare un simpatico botta e risposta tra Belen Rodriguez e l'ex marito nonchè padre del piccolo Santi, Stefano De Martino. Nella lista dei regali del bimbo di 4 anni compare un cucciolo di tigre "non vero", poi un geco "finto e verde", ed ancora qualche gomitolo per far divertire il gattino. Ma il desiderio più grande sembra essere "una bicicletta con una scopa incorporata che mentre pedali dietro la mia schiena fa i grattini". Belen allora dichiara: "Questa roba della bicicletta sarà un po' complessa...". Ma ecco arrivare il commento di Stefano De Martino al video dell'ex moglie; il ballerino, in partenza per L'Isola dei Famosi scrive: "Il prossimo anno la lettera la scriviamo a MacGyver" e inevitabilmente lo scambio di battute rende i fan felicissimi. (Anna Montesano)

Nessuna cristi tra Belen e Andrea

Le voci di crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono confermate l'ennesimo gossip errato. La coppia, che già durante l'estate era stata data per finita, ha dimostrato ancora una volta di essere unita e affiata, anche se non sempre riesce a mettere a tacere i bollenti spiriti. A confermarlo sono arrivate ancora una volte le foto pubblicate sul settimanale Chi, nelle quali la showgirl e il suo pilota, appaiono felici e innamorati durante il gossip prenatalizio. La coppia è intenta a fare acquisti in un negozio milanese quando fatica a mettere a tacere i bollenti spiriti. Così, quando Andra prova un paio di jeans, la sua fidanzata riesce a dimostrare nel migliore dei modi la propria approvazione per la scelta fatta (clicca qui per vedere la foto). Belen e Andrea appaiono inoltre alle prese con un bacio appassionato, pizzicato sempre dai paparazzi di Alfonso Signorini. L'amore procede per il meglio, dopo un anno e mezzo di frequentazione e un gossip costante, non troppo apprezzato dalla stessa showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone felici, ma il gossip...

La vita sentimentale di Belen Rodriguez prosegue per il meglio anche se si trova costantemente sotto i riflettori. Non è facile vivere costantemente dietro l'obiettivo, seguita dai paparazzi e criticata dai fan, che giudicano anche quello che non conoscono. Della questione ne ha recentemente parlato la stessa showgirl argentina nell'intervista pubblicata su Chi e nella quale appare in compagnia della sua numerosa famiglia. In essa, Belen chiarisce infatti il suo più grande desiderio per Natale: "Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio e vorrei una legge che punisse chiunque usi violenza fisica, verbale e psicologica contro le donne. Una legge dura, veloce, ferrea (...) soffro per gli attacchi che provengono da sconosciuti che non sanno nulla di noi".

