BENJI & FEDE/ Con Cristina D'Avena cantano Holly e Benji (Panariello sotto l'albero)

Benji e Fede questa sera saranno i protagonisti del varietà condotto da Giorgio Panariello. Ecco tutte le novità sul duo più amato del momento (Panariello sotto l'albero)

22 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 0.15 Fabiola Iuliano

Benji e Fede

L'ESIBIZIONE

I superospiti family-friendly Cristina D'Avena e Benji&Fede entrano in scena alle 23.50. Sarà l'orario, la stanchezza, la voce roca da abbiocco post-cena, ma i tre si permettono di cantare in playback la sigla di Holly e Benji. Il duo dei cartoni animati sarà pure "campione", ma i giovinastri qui presenti hanno ben poco di atletico (vocalmente parlando). Dopo la D'Avena, Benji&Fede cantano Buona fortuna. Soliti i riferimenti a profili Facebook e Instagram Stories, quasi fossero d'obbligo per accalappiare qualche consenso in più tra i coetanei. Subito dopo, Diana Del Bufalo che canta e balla, e poi ancora Panariello, che interpreta Silvano. Non è un caso che il suo nome faccia rima con divano: il protagonista della macchietta è un uomo piuttosto sedentario, il Napalm51 della televisione. Tra un brodino e l'altro, Silvano si lascia andare a commenti spocchiosi su quello che guarda. Le critiche in questione, per intenderci, sono del calibro di: "Ma quanta sfiga porta Don Matteo?". [agg. di Rossella Pastore]

LE ANTICIPAZIONI SUI SOCIAL

Benji & Fede sono tra gli ospiti più attesi della serata di Panariello sotto l'albero con la possibilità di far ascoltare al loro pubblico la nuova canzone ''Buona fortuna'' in live. La canzone è stata dedicata da Fede al padre e sicuramente è un brano molto emozionante e di grande respiro. I fan impazziscono per questi due giovani che hanno dimostrato di sapersi prendere sul serio ma di essere anche molto ironici. Intanto invitano i loro fan tramite un post su Instagram. Vediamo Benji e Fede seduti su una macchina che li sta portando probabilmente alla trasmissione condotta da Giorgio Panariello e Diana Del Bufalo. A commento scrivono: "Hola!!! Ci vediamo stasera a partire dalle ore 21.20 su Rai Uno a Panariello sotto l'albero. Siete pronti ad ascoltare Buona fortuna in diretta", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL NUOVO BRANO CHE FEDE HA DEDICATO A SUO PADRE

Ospiti di Giorgio Panariello per il varietà di natale di Rai Uno, Benji & Fede si preparano a sorprendere le loro numerosissime fan con una serata piena di musica. Il duo, che si è formato su internet prima di approdare al grande successo discografico degli ultimi anni, il 15 dicembre ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo "Buona Fortuna", scritto interamente da Federico Rossi e dedicato al padre scomparso nello scorso gennaio. "Il tema del brano può essere interpretato in vari modi. Non sono entrato nei dettagli, ho preferito utilizzare termini che per altre persone potessero evocare altro. A me quelle parole fanno venire in mente quello che ho vissuto. Nasce da un momento di sofferenza ma è anche un modo per ricordare. Avevo provato in passato a scrivere qualcosa di simile, ma venivano cose pesanti", ha rivelato il cantante al Corriere della Sera. Anche il titolo della canzone è dedicato a suo padre: "Buona fortuna" era infatti una frase che ripeteva spesso ai suoi cari.

BENJI E FEDE, "ABBIAMO PRESO TANTE PORTE IN FACCIA!"

A sette anni dall'incontro fortunato che li ha uniti sul web, Benji e Fede si preparano a festeggiare l'arrivo del Natale nella serata di Rai Uno dal titolo "Panariello sotto l'albero". Di recente, i due cantanti hanno fatto il punto del loro grande successo nel salotto di Silvia Toffanin, dove hanno parlato dei loro prossimi obiettivi, ma anche dei tanti ostacoli faticosamente superati nel corso della loro carriera: "Abbiamo fatto tante cose in questi anni, preso tante porte in faccia ma siamo riusciti sempre a rialzarci", hanno ammesso i due cantanti, per i quali il fatto di poter usufruire costantemente del supporto di una spalla è stato di certo un valore aggiunto: "Il bello di essere un duo è che quando uno ha dei momenti negativi l’altro lo tira su e viceversa". Incalzati dalla conduttrice di Verissimo, i due artisti hanno inoltre rivelato al pubblico di Canale 5 alcuni dettagli sulla loro vita privata: Fede, infatti, è ancora single, mentre Benji, attualmente, sta frequentando una ragazza.

