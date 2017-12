CARLO CONTI/ Presenta Romeo e Giulietta ai giorni nostri (Panariello sotto l'albero)

tCarlo Conti in prima serata ma questa volta nei panni di ospite dello show Panariello sotto le stelle ultimamente balzato alla cronaca per la staffetta televisia con Fabrizio Frizzi

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.06 Francesco Agostini

Carlo Conti (web)

GLI SKETCH

Il monologo di Panariello è a tema vecchiaia: "Non ci penso proprio a mettermi gli occhiali. Un son mi(c)a Carlo Conti!". E a proposito di Conti: "Ecco a voi i miei due compagni d'avventura". Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello sono già "cari(c)hi": il 13 aprile 2018 saranno al Beacon Theatre di New York, e quale occasione migliore per una marchetta? "Noi tre è da tanto che un ci vediamo. Io [Conti] ho fatto un figlio". "Io [Pieraccioni], una figlia". Panariello si rattrista: "Io me so' fatto la macchina. Cosa volete?". Ognuno ha le sue priorità, si direbbe. Interessante lo sketch Romeo e Giulietta ai giorni nostri. Le premesse, almeno: Pieraccioni è osceno nei panni del Montecchi, e la signora non è da meno. L'accento toscano, poi, stona e non poco con l'ambientazione veronese. Divertente la sequenza di battute automobilistiche: "Io un la sopporto più. Quasi quasi pubblico un annuncio su eBay: 'Vendesi Giulietta 1600". Cosa sarebbe '1600'? "L'anno di nascita". Romeo è proprio un maschio Alfa. Romeo, chiaro. [agg. di Rossella Pastore]

IL TRIO NEGLI STATES

Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello saranno protagonisti della serata di Rai Uno dove vedremo i primi due come ospiti e il terzo come conduttore a Panariello sotto l'albero. Sarà solo una piccola anticipazione di un attesissimo evento che andrà in scena in primavera. Il 13 aprile prossimo infatti Panariello, Conti e Pieraccioni saranno ospiti a New York al Beacon Thatre. Sarà il momento di vedersi intrecciare televisione, cinema e teatro in uno spettacolo attesissimo a venti anni di distanza da quello che è stato il loro debutto. C'è sicuramente grande attesa per questo e grande emozione per i tre che saranno pronti a prendersi il palcoscenico degli Stati Uniti d'America. Per presentare l'appuntamento di stasera Carlo Conti ricorda su Instagram anche quello del prossimo aprile, clicca qui per la locandina e per i commenti dei follower. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL RAPPORTO CON FABRIZIO FRIZZI E LA STAFFETTA ALL'EREDITÀ

Carlo Conti sarà uno degli ospiti di punta del programma televisivo Panariello sotto le stelle, condotto dall'amico toscano Giorgio. Per una volta non sarà Carlo Conti a condurre un programma televisivo ma interverrà nella semplice veste di ospite; un fatto assai strano per uno come lui abituto ad avere sempre tutto sotto controllo e a dirigere l'orchestra. Non solo. Negli ultimi tempi Carlo Conti ha anche rivestito il ruolo insolito di 'tappabuchi' per un programma come L'Eredità, rimasto orfano del presentatore principale, quel Fabrizio Frizzi messo k.o. da un'ischemia. Conti si è fatto subito trovare pronto e ha cercato di sostituire Frizzi, per poi riconsegnargli ciò che è suo quando il presntatore si è definitivamente ristabilito dal brutto incidente capitatogli. E' di questi giorni, infatti, la notizia che ha visto Frizzi tornare sulle scene come e meglio di prima; fortunatamente l'ischemia non è stata così grave da precluderne a tempo indeterminato la presenza alla conduzione dell'Eredità. Conti si è subito rallegrato della notizia ed è stato disposto a mettersi da parte per far posto all'amico.

VITA PRIVATA

La vita prvata di Carlo Conti non ha mai avuto grandi sussulti ma solo qualche spruzzata qua e là di gossip. Ciò significa che i giornali rosa hanno avuto poco di cui parlare con lui, anche se per un certo periodo di tempo le sue frequentazioni in casa Rai sono state oggetto di discussioni. Molto scalpore aveva fatto la sua relazione con la showgirl Roberta Morise, conosciuta all'Eredità. Vista la differenza d'età tra i due, il loro rapporto aveva fatto certamente discutere e dopo una relazione di qualche anno, i due hanno deciso di separarsi definitivamente. Carlo Conti però non è rimasto a guardare e ha poi trovato l'amore sempre all'interno di mamma Rai: a far cedere il toscano è stata una costumista di Domenica In, Francesca Vaccaro. che ne ha conquistato definitivamente il cuore. Il rapporto tra i due è progredito al punto da generare anche un figlio, Matteo. Così ha raccontato il presentatore al sito internet Gossipetv.com: "Tra me e Francesca c'è assoluta complicità, stiamo benissimo insieme. Non c'è alcuna gelosia. Il mio spettacolo più bello è mio figlio Matteo: a volte sto ore ed ore a guardarlo senza dire niente."

© Riproduzione Riservata.