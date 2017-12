Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Il ciclista confessa: "Ho un progetto con lei, ma è presto per i dettagli"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la modella insieme a Stefano Monte, fratello del suo ex fidanzato Francesco ad una serata in discoteca. I rapporti continuano anche con l'ex?

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.31 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tra i grandi sogni di Ignazio Moser c'è quello di partire per un viaggio con i suoi grandi amori: la bici e la sua Cecilia Rodriguez. Nonostante abbia lasciato il ciclismo agonistico, la grandissima passione di Moser rimane la sua bicicletta e lo conferma nel corso di un'intervista rilasciata a ttgitalia.com, dove dichiara: "Ho sempre viaggiato moltissimo fin da piccolo con la mia famiglia. Il viaggio è un momento di crescita personale quasi unico che permettere di conoscere luoghi e culture nuove: è un'esperienza che credo possa arricchire spesso molto più di altre, e qui mi riferisco per esempio all'ambito scolastico. Per me la prima istruzione sono stati i viaggi che ho fatto e che ancora ricordo. - e sul sogno di viaggiare con Cecilia aggiunge - Viaggi su due ruote mai, ho un progetto con Cecilia, ma è presto per rivelare i dettagli perché sarà una gran cosa". (Anna Montesano)

LA DEDICA DI CECILIA: "MI MANCHI"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono praticamente indivisibili. Nonostante questo il lavoro della modella argentina la porta a girare molto e non sempre si può stare attaccati. Bastano però poche ore l'uno lontano dall'altra che Cecilia Rodriguez posta una foto sui social network in cui la vediamo in un bagno mentre si tiene mano nella mano col suo bel Ignazio Moser con scritto un semplice ma efficace: "Manchi", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. I due non si sono praticamente più lasciati da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 e meditano progetti in grande come convivenza, matrimonio e figli. Sicuramente l'amore è sbocciato in maniera improvvisa, ma anche immediata e i due non riescono a stare l'uno lontano d'altra. L'augurio è che possa essere così per sempre perché davvero stanno dimostrando di volersi molto bene. (agg. di Matteo Fantozzi)

MATTINATA SUGLI SCI

Ignazio Moser ha finalmente indossato nuovamente gli sci. Dopo aver trascorso quasi tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, l’ex ciclista è tornato in montagna, a casa sua, dove questa mattina si è concesso alcune ore sulle piste da sci in compagnia di alcuni amici. Felice della mattina trascorsa, Ignazio ha poi condiviso una foto sui social dove ha annunciato di essere in attesa dell’arrivo della “padrona” ovvero della fidanzata Cecilia. “Quanto mi mancavano gli sci! Fantastica mattinata di sport, aspettando la padrona”, scrive Ignazio che è pronto ad insegnare alla sua dolce metà tutti i segreti per essere dei perfetti sciatori. Cecilia, dunque, raggiungerà Moser a Trento? Non è escluso, dunque, che i due trascorrano il Natale insieme proprio in montagna dove la neve rende l’atmosfera natalizia ancora più magica. Cliccate qui per vedere la foto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIORNATA DI RELAX AL MASCHILE

Mentre Cecilia Rodriguez è in quel di Milano, Ignazio Moser continua a godersi le sue montagne. La giornata dell’ex ciclista è iniziata prestissimo sulle piste da sci. In compagnia dei suoi inseparabili amici, Ignazio sta recuperando il tempo che ha trascorso lontano dagli amici e dalle montagne. Nelle storie che sta pubblicando su Instagram, l’ex ciclista appare sereno e felice durante quella che si prospetta come una fantastica giornata al maschile. Con lui, infatti, non c’è Cecilia Rodriguez e non soltanto perché la modella si trova a Milano. L’argentina, infatti, ha confessato al fidanzato di non sapere sciare. Il padre di Ignazio si è così offerto di insegnarle qualche movimento. Le vacanze di Natale saranno l’occasione giusta per imparare ad amare la montagna? Lo scopriremo presto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IGNAZIO A TRENTO, CECILIA A MILANO

Dopo aver vissuto le prime settimane fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 praticamente in simbiosi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono allontanati per qualche giorno. Mentre la modella argentina è rimasta a Milano, impegnata professionalmente, Ignazio, libero da serate ed eventi è tornato a casa. L’ex ciclista, sui social, sta condividendo alcuni scatti del suo relax in montagna dove l’atmosfera natalizia rende tutto più magico. A pochi giorni dal Natale, dunque, Cecilia e Ignazio sono separati. Per loro si tratta del primo Natale insieme ma lo trascorreranno nello stesso posto? Dopo aver trascorso quasi tre mesi nella casa più spiata d’Italia, entrambi hanno voglia di stare con le rispettive famiglie. I due, dunque, trascorreranno il Natale lontani l’uno dall’altra? Non è escluso che Cecilia decida di raggiungere il fidanzato in montagna per un Natale davvero speciale (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CECILIA RODRIGUEZ, SERATA CON STEFANO MONTE

Cecilia Rodriguez insieme a Stefano Monte. La modella argentina, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2017 dove ha incontrato Ignazio Moser di cui si è perdutamente innamorata, è tornata anche al suo lavoro. Oltre ad essere impegnata come modella su diversi set fotografici, Cecilia gira l’Italia partecipando a diverse serate in discoteca. Come svela il portale Gossip e Tv, durante una serata, Cecilia Rodriguez è stata vista in compagnia di Stefano Monte, il fratello dell’ex fidanzato Francesco. Come svela Striscia la Notizia, Stefano Monte, con la sua agenzia, rappresenta ancora Cecilia. La presenza del fratello di Francesco Monte, dunque, insieme a Cecilia è puramente professionale. I due ex cognati continuano a lavorare insieme. Cecilia, dunque, ha anche rapporti con l’ex Francesco? Più volte, la Rodriguez ha rivelato di aver avuto un incontro chiarificatore con Francesco con il quale la storia è ormai finita. Il futuro di Cecilia, infatti, è accanto ad Ignazio.

NATALE INSIEME PER LA COPPIA?

Al 25 dicembre mancano solo tre giorni. Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà il primo Natale insieme. I due lo trascorreranno insieme? Si godranno il giorno più bello dell’anno a Milano e a casa di Ignazio? In questi giorni, Cecilia e Moser sono lontani. Mentre la Rodriguez sta lavorando, Ignazio sta trascorrendo qualche giorno con la sua famiglia e si sta rilassando dopo giorni molto intensi, vissuti tra un’intervista, un servizio fotografico e una serata in discoteca. Sempre più uniti e innamorati al punto da parlare già di matrimonio e figli, Cecilia e Ignazio, probabilmente, trascorreranno insieme il Natale. Per Capodanno, invece, sembra che i due abbiano deciso di concedersi il primo viaggio d’amore. I due, dunque, sono pronti a fare progetti importanti per il loro futuro insieme.

© Riproduzione Riservata.