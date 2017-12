CLELIA D’ONOFRIO / Il ricco patrimonio dei sapori dell’Italia (Junior Bake Off Italia)

Clelia D’Onofrio giudice di Junior Bake Off Italia 3 al via questa sera su Real Time. La critica al mondo della tv sovraffollato da troppi programmi tv dedicati al mondo della cucina.

22 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Junior Bake Off Italia

“SOVRAFFOLLAMENTO DI PROGRAMMI FOOD IN TV”

Tornano i piccoli pasticceri di Junior Bake Off Italia, il programma di Real Time in onda a partire da questa sera per la conduzione di Katia Follesa e che vede sfidarsi dodici piccoli pasticceri per ottenere il titolo di Miglior Piccolo Pasticcere Amatoriale. Nella giuria Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Quest’ultima occupa il ruolo di giudice del programma da ben quattro anni durante i quali ha mostrato sempre la sua grazia e quel pizzico di severità che non deve mai mancare, diventando grazie alla sua partecipazione al programma un personaggio televisivo nazionale. In una recente intervista rilasciata a deabyday.tv Clelia D’Onofrio ha avuto modo di spiegare come ultimamente il cibo sia onnipresente nella nostra vita e da quando è diventato di moda in tv si sono moltiplicati i programmi food:“Penso che ci sia un sovraffollamento di programmi food in TV. In un certo senso mi dispiace perché stiamo saccheggiando un patrimonio di sapori di cui l'Italia è famosa nel mondo. E allora bisogna avere il rispetto quando mettiamo, come si dice, le mani in pasta”.

“BISOGNA RITROVARE IL SENSO DELLA MISURA”

Nella stessa intervista la giornalista e scrittrice italiana Clelia D'Onofrio ha rimarcato come vi sia una sostanziale differenza tra i programmi che si occupano di cucina orami da tempo facendolo egregiamente grazie anche ai notevoli risultati, ed altri che invece sono per lo più improvvisati proprio perché il food è diventato di moda: “ Il food è diventato di moda, tutti vogliono essere partecipi di questo momento fashion del food che dura da tanti anni ed è sempre, come si diceva all'inizio, sovraffollato. Come in tutte le cose, dobbiamo ritrovare il senso della misura, che andrà a vantaggio soltanto di questa nostra patria perché è una patria che tutti amiamo, l'Italia, e che va difesa per quelli che sono i suoi tesori e il cibo è uno di questi nella forma più assoluta, nessuno ci può smentire, tant'è vero che siamo anche imitati con dei prodotti che così echeggiano il nome, cambiando soltanto magari qualche vocale e consonante. Sappiamo cosa succede nel campo dei salumi, deiformaggi, etc..”.

