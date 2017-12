CRISTINA D'AVENA/ Dopo il successo di "Duets" torna su Rai 1 (Panariello sotto l'albero)

Cristina D'Avena sarà ospite dal presentatore televisivo Giorgio Panariello, all'interno del programma "Panariello sotto l'albero" in onda su Rai 1 questa sera, 22 dicembre.

22 dicembre 2017 Francesco Agostini

Cristina D'Avena (web)

La cantante Cristina D'Avena sarà ospite della seconda puntata, in onda questa sera 22 dicembre, del programma "Panariello sotto l'albero" condotto da Giorgio Panariello. La "regina" delle sigle dei cartoni animati è tornata alla ribalta con "Duets - Tutti cantano Cristina", l’album di duetti che vede Cristina D’Avena cantare i classici del suo repertorio con alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano: J-Ax, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Loredana Bertè, Baby K., Arisa, Annalisa, Emma, Michele Bravi, Elio, La Rua, Noemi, Benji & Fede, Chiara, Ermal Meta, Alessio Bernabei. "Ognuno si è scelto la propria canzone e quindi l'ha cantata con un cuore infinito. Tutti l'hanno fatto con la parte più piccola di loro stessi, sono tornati indietro nel tempo. In studio gli ho suggerito di interpretare il brano pensando quando erano bambini ed è stato meraviglioso vedere con quanta dolcezza sono entrati nel mondo delle sigle per cartoni", ha raccontato la D'Avena a Il Messaggero.Nelle ultime settimane Cristina D'Avena è stata tra i protagonisti della sessantesima edizione dello Zecchino D'oro, ospite de Le Iene e anche del concerto "d'addio" di Elio e le storiwe tese a Milano.

IL SUCCESSO

Cristina D'Avena, famosissima negli anni '80 per le sigle dei cartoni animati, ha vissuto una vita intera all'interno del mondo dorato della televisione. Fin da piccolossima, infatti, Cristina D'avena aveva stupito gli italiani con la sua partecipazione allo Zecchino d'Oro con la canzone 'Il valzer del moscerino', diventata famosissima nel corso degli anni. Dal valzer del moscerino, la carriera della D'Avena è decollata in maniera incredibile, quasi senza un attimo di respiro. Tutti ricordano le sue sigle, cantante con una voce dolce e armoniosa, semplicemente perfetta per coinvolgere i bambini nella musica. Musica che è ancora parte integrante della vita della D'Avena, visto che ancora oggi porta in giro per l'Italia le sue sigle, apprezzatissime soprattutto dagli attuali trentenni. Ma la D'Avena per un certo periodo di tempo è stata anche attrice: chi non ricorda la sua memorabile interpretazione nello 'sceneggiato' Kiss me Licia? Un pezzo di storia della tv italiana.

VITA PRIVATA

La vita privata di Cristina D'Avena si è svolta in maniera piuttosto tranquilla e serena, senza particolari sbalzi. La cantate, che oggi ha 53 anni, ha raccontato però di avere due grossi rimpianti nella sua vita: il non essersi mai sposata e il non aver mai avuto figli. Ecco cosa ha detto la cantante al sito internet Gossipetv.com: "Negli anni '80 e anche in seguito mi sono lasciata trasportare dalla carriera. Mi dicevo che c'era ancora tempo visto che ero molto giovane, ma poi il tempo è volato via inesorabilmente e non ho più avto la possibilità di metter al mondo un figlio. Questo, al giorno d'oggi, è un mio grande rimpianto. L'altro è quello di non essermi mai sposata. Avrei voluto farlo molte volte col mio compagno, ma alcune crisi ci hanno spinto a non farlo, almeno per adesso. Un giorno però mi piacerebbe moltissimo indossare l'abito bianco, come nelle favole." Una vita dedita al lavoro, quindi, quella di Cristina D'Avena, che però si può consolare col fatto di essere diventata un vero e proprio mito per tante generazioni di bambini che sono cresciute ascoltando la sua voce e le sue dolcissime canzoni.

