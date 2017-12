CRISTIANO MALGIOGLIO / Per lui una parte in Narcos 4? La probabile partenza dopo Natale

Cristiano Malgioglio, per lui una parte in Narcos 4? "Conteso" tra la serie tv targata Netflix e la poltrona di opinionista all'Isola dei Famosi 2018.

23 dicembre 2017 - agg. 23 dicembre 2017, 9.11 Redazione

Cristiano Malgioglio

Il videoclip di “Mi sono innamorato di tuo marito” è stato notato dai produttori di Narcos che, per la quarta stagione, in fase di lavorazione, avrebbero pensato all’istrionico paroliere per un ruolo. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, Malgioglio potrebbe partire per Los Angeles dopo Natale per sostenere un vero e proprio provino. I nuovi episodi di una delle serie che ha conquistato la scena mondiale grazie alla bravura dei propri interpreti e alla storia raccontata saranno disponibili nell’autunno del 2018. Nel cast ci saranno anche due nuovi attori nei panni dei protagonisti, gli attori Michael Peña e Diego Luna. Sarà una stagione ricca di novità, dunque, che potrebbe portare in scena anche Cristiano Malgioglio che, per un periodo della sua carriera, ha anche lavorato in Brasile. Il paroliere, dunque, è pronto a volare oltreoceano per diventare attore di una delle serie più popolari del momento? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MALGIOGLIO IN NARCOS 4

Cristiano Malgioglio sempre più protagonista in tv. Il noto paroliere, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, pare sia richiestissimo in tv, tanto che le ultime indiscrezioni lo vogliono sempre più vicino all'ottenere una parte nella quarta stagione di Narcos, nota serie tv targata Netflix. Secondo il settimanale Spy, in edicola questa settimana, il videoclip della sua ormai celeberrima canzone "Mi sono innamorato di tuo marito" avrebbe fatto colpo sul regista della serie a tal punto da richiedere Cristiano Malgioglio per un provino volto ad ottenere una parte in quella che sarà la quarta stagione di Narcos. Spy aggiunge inoltre che, convocato per il provino, il paroliere sarebbe pronto a partire dopo Natale per raggiungere Los Angeles e incontrare il regista.

MALGIOGLIO OPINIONISTA ALL'ISOLA DEI FAMOSI?

Ma le richieste di lavoro per Malgioglio non sarebbero tutte qui. Cristiano potrebbe essere anche nel cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Secondo le ultime indiscrezioni, il paroliere sarebbe uno dei papabili opinionisti del reality condotto da Alessia Marcuzzi, anche se non è ancora chiaro se la sua presenza sia richiesta per ogni puntata dello show o, come si vocifera nelle ultime ore, quest'anno possa esserci una rotazione per la quale Malgioglio andrebbe ad occupare la sedia di opinionista soltanto per una o due puntate. Fatto sta che il paroliere, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è rinato a nuova vita televisiva: il pubblico lo adora, dettaglio che potrebbe essere per lui l'inizio di una serie di nuovi e grandi successi.

