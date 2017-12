DANKO/ Oggi in tv su Rete 4: info streaming e trama del film con Arnold Schwarzenegger (22 dicembre 2017)

Danko, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Jim Belushi e Peter Boyle, alla regia Walter Hill. La trama del film nel dettaglio.

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

Serata nel segno dell’azione con “Danko”. Il film è su una storia originale del regista Walter Hill, che ha concepito l’idea di “Danko” perché lui e Arnold Schwarzenegger desideravano da tempo lavorare insieme: “Non volevo fare fantascienza ed è difficile usare credibilmente Arnold in un contesto americano con il suo accento. Ho pensato che sarebbe stato interessante nel ruolo di un poliziotto russo negli Stati Uniti. Mi sono chiesto: il pubblico americano accetterà un eroe sovietico impenitente, qualcuno che non diserterà alla fine del film?”, ha detto Hill al Chicago Tribune. Il regista ha aggiunto di aver deliberatamente scelto di attenuare la personalità di Schwarzenegger, rendendolo più realistico e meno incline alle battute: “Avevo fiducia in lui come attore. Non volevo che si limitasse a lanciare una Volkswagen da un edificio. Arnold ha una capacità di comunicare che attraversa culture e paesi. Tutti pensano che siano i suoi muscoli. Non è affatto così: è la sua faccia, i suoi occhi. Ha una faccia che è un ritorno a un guerriero del Medioevo o dell'antica Grecia”. La troupe americana di “Danko”, clicca qui per vedere il trailer, è stata la prima ad essere autorizzata a fare riprese a Mosca, dal periodo della Perestrojka. Ricordiamo che il film va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.15, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Se è un action quello che cercate per questa sera, 22 dicembre, sappiate che è questo quello che offre Rete4 in prime time ad un passo dal Natale. Per preparare il ruolo di Danko Arlond Schwarzenegger si ispirò moltissimo al personaggio di Ninotchka interpretato da Greta Garbo nel 1939. L'attore fu inoltre costretto a diminuire la sua massa muscolare, mentre a Jim Beluschi venne chiesto di ingrassare di circa 5 kg. Quest'ultimo, che ha vestito di panni del detective Ridzik, è un noto attore americano famoso per essere il protagonista della saga cinematografica di Un poliziotto a 4 zampe della serie tv comica dal titolo La vita secondo Jim. Danko venne distribuito nelle sale cinematografiche americane a partire dal giugno del 1988 riscontrando un ottimo successo. Nel 89 venne immesso sul mercato dei videogame un gioco spara tutto ispirato proprio alla storia di Danko. Il progetto tuttavia non spopolò, ottenendo una lunga serie di critiche più che mai negative.

NEL CAST ARNOLD SCHWARZENEGGER

Il film Danko va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 21,10. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Walter Hill e racconta la storia di due agenti di polizia, interpretati da Arnold Schwarzenegger e Jim Belushi, alle prese con un pericoloso malvivente proveniente dalle Russia. Nel cast di Danko troviamo anche Peter Boyle, Ed O'Ross, Laurence Fishburne, Gina Gershon, Richard Bright e Brent Jennings. Peter Boyle, che interpreta il comandante Lou Donnelly, è stato un noto attore americano ricordato per le sue apparizioni in film come Taxi driver, Atmosfera Zero e Frankestain Junior (in cui interpretava proprio Frankestain). Ha poi preso parte a diverse serie tv poliziesche come NYPD - New York Police Department ed alla sit com dal titolo Tutti amano Raymond, il cui interpretava lo scorbutico padre del protagonista. Ecco la trama del film nel dettaglio.

DANKO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Ivan Danko è un poliziotto russo alle prese con un intricato caso che ha per oggetto la cattura di Viktor Rostavil. Prima che Danko possa uccidere il fratello del criminale, quest'ultimo fredda a bruciapelo il compagno del detective sovietico e poco dopo fugge via verso gli States. Arrivato negli Stati Uniti, Viktor viene tratto in arresto dalla polizia americana, mentre Danko è inviato in territorio statunitense con l'obiettivo di ottenere un visto che acconsenta ad estradare il criminale georgiano. Inaspettatamente, Viktor, grazie all'aiuto di un pericoloso gruppo malavitoso sovietico, riesce ad evadere ma nella fuga dimentica una chiave, che Danko raccoglie con grande astuzia. Affiancato dal detective Ridzik, Danko si mette sulle tracce del fuggitivo riuscendo a contattare sua moglie, che organizza un incontro. Dopo aver trovato Viktor però, questi riesce a sfuggire alla cattura. Quando ormai ogni mossa sembra inutile, Danko e Ridzik si ricordano di una strana sigla impressa sulla chiave persa da Viktor. La sigla rimanda ad una rimessa di autobus dove il criminale avrebbe nascosto una cospicua somma di denaro. Nel finale, dopo un lungo ed avvincente inseguimento, Danko riesce finalmente ad eliminare Viktor, riscattando così la morte del suo collega.

