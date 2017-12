Elisa Isoardi / "Matteo Salvini? Il mio fan numero uno, ma sa essere anche critico"

Elisa Isoardi parla dell'amore per Matteo Salvini e del suo lavoro con la trasmissione TV "Buono a sapersi", la conduttrice sta vivendo un momento d'oro che non vuole perdere.

22 dicembre 2017 Valentina Gambino

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi intervistata da Il Giornale, ha saputo raccontarsi a 360°. La conduttrice e compagna di Matteo Salvini, dopo il potenziale scandalo (mai confermato) della scorsa estate, prosegue serenamente la sua relazione d'amore con il segretario della Lega Nord. Per la presentatrice questo è un momento ricco di soddisfazioni, con la gestione di un programma che ama esattamente come l'uomo che ha al suo fianco che, nonostante tutto, sa essere anche il suo 'peggior' critico con consigli e punti di vista. Il programma di salute "Buono a sapersi" le sta regalando ottime soddisfazioni: "Unisce le mie due grandi passioni dice - cucina e salute. E se il buongiorno si vede dal mattino... è una bellissima giornata". La Isoardi confessa che da bambina sognava la recitazione e, dopo essere arrivata a Roma e poi Milano è entrata nella moda dopo essersi accorta che il teatro non poteva darle da mangiare. Poi ha lasciato tutto nelle mani del destino: "Un giorno accompagnai una mia amica ad un colloquio alla Rai, e... Sono passati 14 anni, da allora, ma mi sembra ancora ieri".

Elisa Isoardi innamorata del lavoro e di Matteo Salvini

"Buono a sapersi" per Elisa Isoardi pare scritto sulla sua persona e lei ne va pazza: "I miei ospiti si ritrovano a soddisfare le mie curiosità, prima ancora che quelle del pubblico". Poi il suo punto di vista sulla storia d'amore con Matteo Salvini che la segue a distanza: "È una persona adorabile, molto rispettosa. Siamo due personaggi pubblici, quotidianamente sotto i riflettori e molto seguiti dal pubblico e dalla stampa", spiega. Successivamente confida che alcune situazioni private, diventano ugualmente pubbliche anche contro la loro volontà: "Se questo è il prezzo per stare con lui, lo pago più che volentieri". In seguito la Isoardi confida anche che Salvini guarda molta televisione, compreso il suo programma: "È il mio primo fan e, allo stesso tempo, il mio primo critico. Quando può mi segue in diretta su Raiplay, con il tablet, come anche i suoi genitori". La conduttrice confida inoltre che il suo compagno trova la trasmissione molto curiosa e interessante anche se: "Lui non cucina, è più attratto dalle proprietà benefiche degli alimenti". Tra i sogni nel cassetto, in ultimo, il desiderio di poter cambiare fascia oraria al programma ma: "È già un periodo felice per me. Sono innamorata. Ho un uomo meraviglioso, che mi ama, e un bel programma, che mi gratifica".

