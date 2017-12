Fuoco assassino/ Oggi in tv su Rete 4: curiosità sul film con William Baldwin (22 dicembre 2017)

Fuoco assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: William Baldwin, Kurt Russell, Robert De Niro e Donald Sutherland, alla regia Ron Howard. Il dettaglio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 16.25 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

Se dovessimo dire qualcosa di unico su Fuoco Assassino sicuramente potremo dire che è proprio questo il primo successo a livello mondiale di Ron Howard, il simpatico Ricky di Happy Days. Questa è l'offerta della seconda serata di oggi, 21 dicembre, di Rete4. Oltre a tre nomination agli Oscar, Fuoco assassino ha ottenuto una nomination ai Premi BAFTA, due agli MTV Award ed ha vinto un BMT Tv Award come miglior colonna sonora. Le musiche sono infatti state curate da Hans Zimmer, uno dei compositori di pellicole cinematografiche più amato e premiato al mondo. A vestire i panni dei due fratelli protagonisti della storia sono William Baldwin e Kurt Russel (rispettivamente Brina e Stephen) mentre Scott Glenn ha vestito i panni di John 'Axe' Adcox. Scott Glenn è un attore americano noto per le sue apparizioni in film come Caccia a Ottobre Rosso, Il silenzio degli innocenti, Pecos Bill - Una leggenda per amico, Il giardino delle vergini suicide e The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo.

NEL CAST ANCHE ROBERT DE NIRO

Il film Fuoco assassino va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 23.35. Una pellicola d'azione che è stata affidata alla regia di Ron Howard (Richie Caniggham di Happy Days) ed è stata interpretata da William Baldwin, Kurt Russell, Robert De Niro, Donald Sutherland, Jennifer Jason Leigh e Scott Glenn. Il film ha ottenuto un successo strepitoso, arrivando a conquistare ben tre nominarion agli Oscar. Donald Sutherland, che veste i panni di Ronald Bartel, è un famoso attore canadese che nel 2017 ha ricevuto un prestigioso premio Oscar a coronazione della sua straordinaria carriera. Tra le pellicole più importanti a cui ha preso parte è impossibile non citare Animal House, Assassinio su commissione, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 e Parte 2, Come ammazzare il capo... e vivere felici e più recentemente Ella & John - The Leisure Seeker. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FUOCO ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

I fratelli Stephen e Brian sono entrambi vigili del fuoco. Dopo tanti anni passati a lavorare nella stessa squadra, le loro strade si dividono dando vita ad una vera e propria battaglia ricca di rancore ed agonismo. Stephen è a capo di una squadra di vigili mentre Brian collabora a stretto contatto con Donald "Ombra" Rimgale, che sta indagando su una serie di incendi di natura dolosa. Ciò che le indagini condotte dalla squadra di Donald riveleranno è che dietro agi incendi dolosi si cela molto probabilmente la mano di un vigile del fuoco. Grazie alla collaborazione di Ronald Bartel, un piromane che diversi anni prima Donald ha contribuito ad incastrare, la squadra scopre che tutte le persone morte negli incendi dolosi avevano espresso la volontà di tagliare i finanziamenti ai vigili del fuoco. Il grande astio tra i due fratelli porta Brian a sospettare di Stephen. Quando però quest'ultimo muore in un terribile incendio doloso assieme ad un suo collega, Brian sprofonda in un terribile senso di colpa e frustrazione per aver dubitato di suo fratello. Il vero colpevole degli incendi si scoprirà essere John 'Axe' Adcox, collega di Stephen. Su esplicita richiesta di suo fratello (pronunciata in punto di morte) Brian non rivelerà la vera identità del piromane ma farà in modo che i responsabili dei tagli illeciti ai fondi stanziati a favore dei vigili del fuoco siano consegnati alla giustizia.

