Gemma e Giorgio/ Uomini e donne, il ballo e poi il bacio sulle note di "Grande Amore": la scintilla c'è

Sarà Tina Cipollari a chiudere la puntata di oggi del trono over di Uomini e donne sancendo l'unione, solo ideale, di Giorgio Manetti e Gemma Galgani che balleranno insieme ancora una volta

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 16.15 Hedda Hopper

Gemma e Giorgio, Uomini e donne

"Che bello vederli insieme. Peccato che Giorgio non si lascia andare Una donna così vera ,sincera , elegante dentro e fuori non la troverà il caro Giorgio": è con queste parole che una telespettatrice commenta il nuovo avvicinamento in studio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Dopo il ballo dei due ospiti speciali, Francesco Turco e la sua Antonietta, sulle note di "Grande amore", una commossa Gemma chiede a Giorgio un ballo, che viene loro poi accordato da Maria De Filippi. È proprio durante questo ballo però che arriva più di un bacio tra i due e la confessione di Tina "È ufficiale, Gemma e Giorgio si amano ancora". Questo bacio apre nuove speranze al pubblico di Canale 5 che vorrebbe i due nuovamente insieme o divisi una volta per tutte. Che la scolta arrivi dopo le vacanze natalizie? (Anna Montesano)

I SOSPETTI DI MARIA DE FILIPPI

Non si conclude la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Tina Cipollari pormai ne è convinta e nello studio di Uomini e Donne afferma "Non ci sono più dubbi, sia amano!", ma è Maria De Filippi a far notare che non sembra affatto sia questa la verità. Gemma e Giorgio ballano infatti insieme ma è la conduttrice a far notare l'imbarazzo di Manetti durante il momento dedicato alla danza. Secondo Maria sì, Gemma è innamorata di lui, ma Giorgio di certo no. Intanto il pubblico da casa trova sia arrivato davvero il momento di chiudere questa vicenda una volta per tutte, perciò scrive: "Ora basta con questa storia di Gemma e Giorgio, sono trascorsi anni e se ne continua a parlare. Che la dama si metta il cuore in pace perchè Giorgio non la ama e non la vuole più, punto". Sarà davvero finita? (Anna Montesano)

TRA I DUE È DAVVERO AMORE?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno ancora protagonisti di questa ultima puntata di Uomini e donne dell'anno. La tramissione chiuderà oggi i battenti per tornare poi a gennaio e lo farà proprio con l'ultima puntata del trono over all'insegna dei buoni sentimenti ma anche delle lacrime di Gemma Galgani. Dopo le accuse rivolte ad Anna Tedesco ed essersi detto convinta che la relazione tra la dama e Giorgio Manetti sia reale e duri ormai da un anno, la dama torinese non molla e continua a chiedere un ballo a Giorgio. Proprio con il loro ballo si è chiusa la puntata di ieri ma si aprirà così anche oggi. L'arrivo in studio di Francesco T farà riaffiorare una serie di sentimenti ed emozioni in Gemma che finirà col commuoversi e piangere, come spesso fa quando ci sono questi racconti in studio. Ma i colpi di scena in puntata non fiiranno qui visto che la dama e Giorgio saranno al centro dello studio per un ballo di fine anno.

UN ULTIMO BALLO CON TANTO DI ANNUNCIO UFFICIALE

I due balleranno commossi e vicini proprio perché sarà il gabbiano toscano ad invitare la dama e le parole di Tina Cipollari non si faranno attendere. L'opinionista chiuderà l'ultima puntata dell'anno affermando che Giorgio e Gemma si amano ancora e che sono una coppia alla faccia di tutto quello che è successo in questi anni. Cosa ne sarà di loro adesso che il programma sarà in pausa e che già da una settimana non si torna in studio a registrare, questo tempo riuscirà a portare consiglio, avvicinarli o allontanarli per sempre? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.

