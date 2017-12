Giorgia e la dedica speciale per Alex Baroni/ "Risuona l'eco delle tue parole": la cantante commuove

Giorgia, nel giorno in cui Alex Baroni avrebbe compiuto 51 anni, dedica un pensiero speciale sui social al suo ex fidanzato, scomparso in un incidente nel 2002.

22 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Alex Baroni

Oggi, venerdì 22 dicembre, Alex Baroni avrebbe compiuto 51 anni. Il cantante, scomparso in un incidente nel 2002, è rimasto nel cuore non solo dei suoi fans ma anche di Giorgia, la sua ex fidanzata che, ogni anno, lo ricorda con parole davvero speciali. Anche quest’oggi, infatti, Giorgia, su Facebook, ha dedicato un pensiero all’uomo con cui ha diviso parte della sua vita emozionando tutti i suoi fans. “In quell’angolo deserto del cuore risuona l’eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai. 22 dicembre”, ha scritto Giorgia. Nonostante siano passati quindici anni dalla scomparsa di Alex Baroni, il suo ricordo è sempre vivo. La sua voce, ancora oggi, fa da colonna sonora ai fans che non dimenticano le emozioni provate grazie alle sue canzoni. Un ricordo che è sempre vivo anche nel cuore di Giorgia nonostante sia riuscita a rifarsi una vita accanto ad Emanuel Lo da cui ha avuto un figlio, Samuel.

IL DOLORE DI GIORGIA PER ALEX BARONI

Quando Alex Baroni è scomparso, Giorgia non era più la sua fidanzata. I due, però, si erano lasciati da poco e la morte di Alex ha rappresentato un duro colpo per Giorgia che ha sofferto tantissimo. “Il 2002 ha cambiato tutto. Il mio modo di essere, di pensare: tutto. Avrei voluto morire anch’io, con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe… Non mi rassegnavo”, ha poi raccontato Giorgia a Vanity Fair. Con il tempo, però, la cantante è riuscita a rialzarsi, riprendendo in mano la sua vita e trovando l’energia per andare avanti nella musica. Ad Alex Baroni ha dedicato il brano Gocce di memoria e ogni anno, nel giorno del compleanno e dell’anniversario della morte, lo ricorda con parole toccanti.

