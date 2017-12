GIULIA DE LELLIS/ Il Natale si avvicina e l'ex volto del Gf Vip si prepara per gli ultimi regali, foto

Giulia De Lellis, nell'intervista a DiPiù lancia un appello a Simona Izzo: "Vorrei diventasse mia consulente, mi piacerebbe prendere parte ad una fiction".

Ormai ci siamo, tra due giorni sarà Natale. Siamo tutti pronti per vivere una festa che ci regala emozione e sicuramente voglia di regalare amore agli altri e soprattutto ai nostri cari. Tra questi c'è anche Giulia De Lellis ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fresca concorrente del Grande Fratello Vip 2017 dove si è posizionata quarta. La ragazza ha postato una foto su Instagram in cui la vediamo al fianco di un grande albero di Natale all'aperto e pronta per fare i suoi ultimi regali, nel commento scrive: "Gli ultimi regali di Natale", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sarà interessante poi capire proprio a Natale quale regalo la ragazza si sarà fatta col suo fidanzato Andrea Damante e che magari fosse la volta buona di vedere da parte del ragazzo nei suoi confronti una propostai di matrimonio. (agg. di Matteo Fantozzi)

L'APPELLO A SIMONA IZZO

Giulia De Lellis ancora protagonista. Dopo il Grande Fratello Vip, la fidanzata di Andrea Damante torna a raccontarsi e in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù fa nuove ed interessanti rivelazioni. Spicca soprattutto l'appello che l'esperta di tendenze fa alla regista Simona Izzo, conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello Vip. "Spero di poterla frequentare anche fuori dalla Casa. - dichiara la De Lellis, che aggiunge - Non solo: vorrei che diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale". Il motivo è presto detto: Giulia spera di sfondare come attrice! “Mi piacerebbe prendere parte a una fiction, recitare è sempre stato il mio sogno. Ma so che non sarà facile e per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione. Fare l’attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico”.

I SOGNI LAVORATIVI DI GIULIA DOPO IL GF VIP

Sono infatti tante le aspirazioni lavorative di Giulia, come quelle nel campo della moda: “Mi piacerebbe lasciare un segno nella moda, ci sono portata“ confessa infatti la giovane, che sembra sicuramente fatta per il mondo dello spettacolo. Intanto è proprio delle ultime ore l'indiscrezione lanciata da Novella 2000 e Il Mattino secondo la quale una tv privata avrebbe offerto alla De Lellis di presentare un programma di geografia. "Ora una tv locale ha proposto alla De Lellis un programma per insegnare la geografia, visti i tanti strafalcioni detti nella casa più spiata d'Italia"; che sia vero? Inutile dire che questa ha subito scatenato l'ironia del web...

