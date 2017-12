Gomorra 3 la serie / Ciro colpito da uno sparo. Anticipazioni ultima puntata e diretta (finale di stagione)

Gomorra 3 la serie, anticipazioni ultima puntata 22 dicembre 2017: Patrizia si dovrà schierare! Tra Ciro e Genny qualcosa non va, Di Marzio resterà fedele a Savastano oppure no?

Gomorra 3 la serie, anticipazioni

GOMORRA 3 LA SERIE: DIRETTA ULTIMA PUNTATA

Uno sparo nella scena finale, Ciro viene colpito alle spalle e va a chiudere in maniera straziante l'ultima puntata di Gomorra. Sangue porta altro sangue, è questo l'insegnamento dell'ultimo episodio appena andato in onda. L'immortale non ha più ragione d'esistere a adesso Genny potrà dormire sonni tranquilli, forse. Dopo l'accaduto, Genny dovrebbe diventare l'uomo solo al comando ma in queste tre stagioni siamo stati abituati a colpi di scena incredibili. Ciro è davvero morto? Sembrerebbe di si, almeno stando alla scena finale. Il corpo del nostro protagonista galleggia nel mare di Napoli. Forse è davvero finita per Ciro, che da bambino era riuscito a salvarsi da un crollo di un pallazzo che aveva coinvolto trenta persone. I fan sono increduli... (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

La pace

Tensione sempre più alta a Gomorra, dove nell'undicesimo episodio Genny ha dovuto architettare un piano complesso per salvare la moglie e il figlio. Lui, come Enzo e Ciro, è ormai nelle mani dei Confederati, che controllano il malaffare della città. I nostri protagonisti rischiano davvero grosso, ma all'inizio della dodicesima puntata viene finalmente siglata la pace coi Confederati. Alcuni territori del centro di Napoli vengono divisi equamente, ma la tensione non sembra volersi attenuare. Infatti, il patto che è stato appena siglato tra Ciro, Genny, Enzo e i Confederati rischia di saltare a sorpresa. C'è qualcuno che sta tramando nell'ombra? L'intesa raggiunta attraverso pericolose esplosioni e sparatorie sembra possa portare a conseguenze ben peggiori di quanto ci si potesse immaginare... (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

I Confederati controllano la città

Si è appena concluso l'undicesimo episodia di Gomorra 3. Genny Savastano, interpretato da Salvatore Esposito, è sul punto di perdere il potere e la famiglia. Ha in mente un piano molto complesso per salvare sua moglie e suo figlio, ma ci sono troppe incognite. I Confederati sono sempre più potenti e seminano il panico per le vie della città. Ciro, Genny ed Enzo uniscono le forze per provare a sancire la pace coi Confederati stessi, ma dovranno trovare il modo di essere convincenti. Anche il destino di Azzurra è sempre più appeso ad un filo. Le risposte nell'ultima puntata? Mettetevi comodi, il dodicesimo episodio sta per cominciare. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

Il piano di Genny

Il tradimento di Scianel a O’Sciarmante ha movimentato le acque di Gomorra. Si scopre che dietro a Sangue Blu, oltre a Ciro Di Marzio, c'è anche Genny Savastano. Azzurra e Pietro devono fare i conti coi Confederati che li hanno messi nel mirino non troppo velatamente. Genny, malgrado tutto, ha parecchie cose a cui pensare e tante preoccupazioni. E' costretto ad elaborare un piano per salvare sua moglie e suo figlio. La situazione si fa sempre più pericolosa, infatti se non dovesse riuscire nell'intento, perderebbe ogni cosa: dal potere alla famiglia. La resa dei conti sta per arrivare, le storie dei nostri protagonisti si intrecciano tra malaffare, passione e imprevedibili colpi di scena. Cosa succederà ad Azzurra? Il piano di Genny andrà in porto? (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

Genny perde tutto?

Attesa alle stelle per l'ultima puntata di Gomorra. L'episodio che andrà in onda tra poco su su Sky Atlantic si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Ciro (Marco D'Amore), Genny (Salvatore Esposito) e Scianel (Cristina Donadio) devono fare i conti con il rischio sempre più concreto di perdere tutto. Genny lavora al salvataggio di sua moglie e di suo figlio con un piano segreto ed estremamente dettagliato. Se qualcosa andasse storto, però, andrebbe in rovina e perderebbe il potere. I fan sono curiossismi di scoprire come finirà la season. Gli ultimi episodi sono stati visti da una media di 893.427 spettatori: più precisamente, la nona puntata ha ottenuto 937.135 persone, mentre il decimo 849.718 telespettatori. Ammonta all'88%, invece, la permanenza. Meglio le puntate precedenti con una media di quasi 2 milioni di persone. (Jacopo D'Antuono)

La polemica

Stasera si chiuderà la stagione di Gomorra 3 e tutti aspettano l'epilogo per scoprire la sorte dei vari personaggi. Intanto nei giorni scorsi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha fatto scoppiare una polemica dopo aver esternato il seguente pensiero: "La nuova stagione di Gomorra? Non l'ho vista ma devo essere sincero. Al di là dell'opera d'arte, su cui ognuno la può pensare come vuole, mi preoccupa molto, da sindaco, da genitore e da ex magistrato, l'emulazione che diversi ragazzi fanno nell'imitare i personaggi negativi quasi come se diventassero positivi o simpatici. Si perdono i punti di riferimento quelli veri della vita, e questo è pericoloso". Parole che hanno fatto indignare molte persone sul fatto che la serie possa davvero influire negativamente sui ragazzi. Naturalmente questo è un pensiero che andrebbe approfondito molto attentamente.

Imperdibile appuntamento prima del gran finale

Stasera ci sarà il gran finale della terza stagione di Gomorra che si preannuncia ricco di sorprese. Ricordiamo a tutti gli appassionati che a partire dalle 19.50, inoltre, prima degli ultimi due episodi, andrà in onda su Sky Atlantic HD lo speciale Making History: Gomorra Dietro Le Quinte, che raccoglie i momenti salienti delle tre masterclass organizzate da Sky e Fondazione Feltrinelli per raccontare dietro al successo di Gomorra le varie figure professionali – La serie: la scrittura con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, casting, costumi e scenografie, rappresentati rispettivamente da Laura Muccino, Veronica Fragola e Paki Meduri e, quindi, la regia con Francesca Comencini e Claudio Cupellini. Appuntamento quindi da non perdere prima di gustarsi gli ultimi due capitoli della serie Gomorra. (Anna Montesano)

Le anticipazioni delle ultime puntate

Questa sera gli estimatori di Gomorra 3 la serie, sapranno finalmente come andrà a finire. Ecco perché, su Sky Atlantic a partire dalle 21.15 circa, andranno in onda gli episodi 11 e 12 e, secondo le primissime indiscrezioni, si parla anche di una conferma ufficiale per la quarta stagione. Cosa ci rivelano le anticipazioni? Scopriamolo a seguire! Patrizia, che fino a questo momento non si era assolutamente compreso da che parte fosse schierata, dovrà necessariamente prendere una posizione, mentre Azzurra cercherà in ogni modo di abbracciare nuovamente Genny. Enzo, buttato a terra per le considerevoli perdite, proverà a risollevarsi per tornare in campo più forte di prima alla guida del suo solito clan. Valerio nel frattempo, dovrà combattere a denti stretti per rimanere vivo nei confronti della guerra. Ed intanto, l’episodio finale di Gomorra, evidenzierà che tra Genny e Ciro qualcosa incomincia a ‘cedere’: Di Marzio resterà fino alla fine fedele a Savastano oppure no? Se siete curiosi di scoprirlo, vi consigliamo di non perdervi l’appuntamento di questa sera.

Gomorra 3 la serie, dove eravamo rimasti?

Dove eravamo rimasti? La nona puntata di Gomorra si è presentata ancor più complicata del previsto. Tra i principali temi dell'appuntamento, la gelosia di Genny per Enzo nel cuore di Ciro e lo scontro per prendersi Forcella. Ciro parlando con 'o Stregone riguardo le pretese di Enzo sul traffico di droga in quel di Forcella, riesce a far valere le sue ragioni. L'anziano boss quindi, ha spiegato ad Arenella la sua volontà di cedere Forcella e affidargli un nuovo quartiere. Mentre il primo protesta fortemente, il secondo lo mette a tacere affermando che l'inizio di una guerra, sarebbe ancora peggio. Azzurra pensa ancora a Genny e poi lo chiama sollecitandolo a fare fuori il padre, che nel frattempo ha scoperto tutto quanto. Genny invece, si reca da Ciro e quest'ultimo parla con Enzo, confessandogli la decisione dello Stregone su Forcella. Per Enzo quindi, grandi festeggiamenti anche da parte della sorella Carmela che gli chiede di occuparsi del piccolo Cosimino affinché sia tenuto fuori da questo. Il ragazzino però, osserva lo zio con avido desiderio di emulazione. Per questo motivo, disobbedendo alla madre esce in motorino ma lei che lo chiama al cellulare: morale? Il ragazzino assiste alla morte della madre via telefono. Grande strazio per Enzo di fronte alla perdita della sorella ma o' Stregone confida a Ciro che non sono stati i suoi uomini. Genny però, parlando con Ciro di una pace che non gli andava bene, aveva chiaramente lasciato intendere le sue intenzioni mentre quest'ultimo si schiera definitivamente dalla sua parte facendo credere ad Enzo che ad uccidere la sorella sia stato Arenella. Enzo si vuole vendicare ma finisce solo con una ferita all'occhio ed i rimproveri a Valerio da parte di Ciro. Ed intanto ricompare Scianel, che parlando con Arenella rivela che dietro l'ascesa di Enzo e Ciro c'è anche Genny. Nella decima puntata invece, viene sequestrato il bambino di Genny e Azzurra e come riscatto si chiede indietro Forcella. A questo punto, Genny parla con Enzo e gli ordina di obbedire gestendo il quartiere sotto la tutela dei confederati a cui daranno anche una somma di denaro dai ricavati della droga. Tutti decidono di rispettare le regole tranne due e questo, diventerà un grande problema. Nel frattempo Scianel diviene la padrona di Secondigliano per merito di Arenella. I confederati poi, chiederanno a Genny tre milioni e lui dovrà avere a che fare anche con la rabbia di Azzurra. Patrizia consegna il denaro mentre i confederati hanno scoperto il traffico dei due e chiedono ad Enzo di punirli. Lui quindi, rispettando il suo clan, fingerà di ammazzarli. Proprio o' Stregone poi, riconsegnerà Pietro ad Azzurra. La puntata è terminata con una discussione a sfondo lesbo tra Scianel e Patrizia: la donna sta con lei oppure con Genny?

