GOMORRA 4 / Anticipazioni: conferme sulla nuova stagione. Torna Salvatore Conte?

Gomorra, ci sarà la quarta stagione? Le anticipazioni confermano la serie di nuovo in lavorazione, Salvatore Esposito tranquillizza i fan ed anche la costumista Mastroianni.

22 dicembre 2017

Gomorra 4, ci sarà?

Gomorra 4 si farà? Sembra proprio di sì. Le ultime anticipazioni confermano i rumors delle scorse ore, che faranno gioire tutti gli appassionati della serie tv con Salvatore Esposito. In queste settimane la produzione si è già messa in moto per la sceneggiatura: l'annuncio ufficiale è arrivato proprio dallo stesso Esposito sui social network, dove ha risposto ai tantissimi quesiti dei telespettatori, desiderosi di news sulla possibile quarta stagione di Gomorra. L'attore napoletano ha quindi svelato che la fiction proseguirà e che sarebbero già stati avviati i primi passi per la sceneggiatura. Sul web circolano già le prime date: per l'inizio delle riprese si parla di inizio marzo, mentre per i nuovi episodi bisognerà attendere quasi certamente il 2019. (agg. Jacopo D'Antuono)

Torna Salvatore Conte?

Gomorra 4 si farà, ormai non ci sono più dubbi. La sorpresa potrebbe essere il ritorno nel cast di Salvatore Conte. Secondo diversi portali pare infatti che gli autori stiano valutando di far tornare un personaggio che è piaciuto moltissimo al pubblico nelle prime due stagioni, ma che in quella attuale non abbiamo visto. Interpretato da Marco Palvetti si pensava fosse morto, ma il pubblico non ha mai ben chiarito cosa è accaduto. Staremo a vedere se gli autori troveranno un modo per reinserirlo e se davvero c'è questa volontà di puntare su un personaggio che ha regalato sorrisi al pubblico anche grazie a un carattere molto diverso a quello di tutti gli altri personaggi della serie televisiva. Presto arriveranno altre anticipazioni, ma di certo il pubblico già non è nella pelle. (agg. di Matteo Fantozzi)

Sorprese e new entry nel cast

Il pubblico di Gomorra può stare "Senza penzier" perchè la quarta stagione ci sarà! Il primo a confermarlo è stato proprio Salvatore Esposito, che nella serie interpreta Genny Savastano, che sul web ha scritto “Inizia la settimana che ci porterà al gran finale di stagione di #Gomorra3 ed io immaginando la vostra tristezza vi annuncio con gioia che é già in fase di scrittura #Gomorra4 !!! Ora vi toccherà solo aspettare venerdi per sapere chi ci sarà e chi no … #Nunsapitchevaspett”. Ma quello che possiamo anticipare sulla prossima stagione è ciò che proprio Esposito ci anticipa: grandissimi colpi di scena e molti cambiamenti oltre che l'entrata in scena di nuove figure che movimenteranno ancora di più una storia che da tre stagioni ormai tiene il pubblico incollato alla tv. Cosa accadrà di ancora più sorprendente? (Anna Montesano)

Quando va in onda la quarta stagione?

In queste settimane è già cominciata la fase di scrittura della sceneggiatura della quarta serie di Gomorra. A dare l'annuncio ufficiale è stato proprio Salvatore Esposito, che interpreta Genny Savastano nella serie, attraverso i social, dove ha deciso di rispondere alle tantissime domande dei fan della serie, i quali chiedevano di avere notizie sull'ipotetica quarta stagione. Le anticipazioni delle ultime ore rivelano che le riprese cominceranno nei prossimi mesi del 2018: molto probabilmente dal mese di marzo in poi. Per vedere in onda la serie bisognerà aspettare quasi sicuramente il 2019: Gomorra 4 diventerà uno dei prodotti di punta della stagione invernale 2019 dei canali Sky, trasmessa probabilmente da gennaio in poi. Bisognerà quindi attendere un po' di tempo prima di rivedere in tv i protagonisti di questa serie di grande successo.

Salvatore Esposito e Marco D'Amore ancora insieme?

Al gran finale della terza stagione di Gomorra mancano poche ore e sui social sale l’ansia per scoprire cosa accadrà negli ultimi, attesissimi finali. Salvatore Esposito e Marco D’Amore, i due protagonisti della fortunata serie tv, stanno alimentando le aspettative dei fans con post condivisi sui social. Il più attivo è sicuramente Salvatore Esposito che, in attesa di scoprire la reazione che avranno i fans nel vedere l’ultima puntata, ha già scatenato l’entusiasmo degli amanti di Gomorra annunciando la realizzazione della quarta stagione. Marco D’Amore, invece, non ha ancora parlato della nuova stagione della serie ma i fans sperano di rivedere, ancora una volta insieme, Salvatore Esposito e Marco D’Amore. I due attori, dunque, torneranno ad essere protagonisti anche di Gomorra 4? I fans sperano di sì anche se dal gran finale della terza stagione si aspettano brutte sorprese (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La conferma di Salvatore Esposito

A pochissime ore dal grande finale della terza stagione, gli estimatori di Gomorra si stanno già domandando se vedranno o meno il proseguimento della serie nata dal libro di Roberto Saviano. A tranquillizzare tutti ci ha pensato proprio Salvatore Esposito che sulla sua pagina di Facebook (ma anche sul suo account di Instagram) ha confermato di stare lavorando alla quarta stagione: "Inizia la settimana che ci porterà al gran finale di stagione - ha scritto lo storico protagonista - e io immaginando la vostra tristezza vi annuncio con gioia che è già in fase di scrittura Gomorra 4! Ora vi toccherà solo aspettare per sapere chi ci sarà e chi no... Nunsapitchevaspett!". Grande la gioia dei fan: "Porca trota un altro anno di attesa snervante", si legge. "Dici a Roberto Saviano che se ti fa morire io non me lo vedo più!", scrivono ancora sotto la fotografia dell'attore. Gomorra - La serie si è confermata un vero successo con numeri importanti anche riguardo il cast. Ed infatti, si parla di 350 attori, 4500 comparse, 140 persone coinvolte sul set e 190 paesi in cui è stata venduta.

Dopo Esposito arriva la conferma della costumista di Gomorra

In attesa di vedere questa sera gli episodi finali e successivamente la quarta stagione (ma in questo caso bisognerà attendere circa un anno), sul portale di tg24.sky.it, si è avuto modo d'intervistare la costumista Susanna Mastroianni, che si occupa del look dei interpreti così come dei tatuaggi che rappresentano un fortissimo linguaggio non verbale. La terza stagione ha segnato una grande evoluzione così come accadrà con molta probabilità anche durante la quarta che vedrete nel 2018. “Fare evolvere delle icone non è facile, ma i personaggi di Gomorra hanno mille sfaccettature e sono state assorbite dal pubblico facilmente”, ha spiegato Susanna Mastroianni. Successivamente la costumista ha spiegato che per la terza stagione hanno avuto bisogno di mettere in rilievo moltissimi tatuaggi, mai come questa volta: "Si concentrano nel clan di Sangue Blu, sono loro i più tatuati, il gruppo si ispira a un gruppo realmente esistito in cui tutti avevano tatuaggi e barbe. Napoli tra l’altro ha un grandissimo culto del tatuaggio, i napoletani sono molti tatuati", ha confidato Susanna. E poi, la carica per la quarta stagione in lavorazione, sono pronti? "Siamo quasi pronti per rimetterci in moto, io non ho ancora idea di cosa succederà, non so cosa ne sarà di noi e dei personaggi, ma siamo contenti di tornare al lavoro".

