I TRE MOSCHETTIERI/ Oggi in tv su Rai 2: info streaming del film con Logan Lerman (22 dicembre 2017)

I tre moschettieri, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì22 dicembre 2017. Nel cast: Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz e Matthew Macfadyen. Il dettaglio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 19.55 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

La prima serata di Rai 2 è dedicata alla versione steampunk action targata Paul W.S. Anderson de “I Tre Moschettieri”. Il giovane D’Artagnan è interpretato da Logan Lerman che descrive così il suo personaggio: “D’Artagnan è un giovane ed arrogante spadaccino, che all’inizio del film lascia il suo piccolo paese e si trasferisce in una grande città, Parigi per diventare un moschettiere”, ha detto in un’intervista video a Best Movie. E ha aggiunto di aver sempre sognato di interpretare uno dei moschettieri: “Da bambino hai quella fantasia e corri in giro per casa con dei bastoncini facendo finta di combattere qualche battaglia tutti vogliono essere D’Artagnan, tutti voglio essere uno dei tre moschettieri e mi sembra surreale il fatto di recitare davvero il ruolo di uno di loro”. Nel film, clicca qui per vedere il trailer, recita anche Til Schweiger (nei panni di Cagliostro) noto per aver interpretato Hugo Stiglitz in “Bastardi senza gloria”, di Quentin Tarantino. Ricordiamo che il film andrà in onda su Rai 2 a partire delle 21.20 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Una storia nata, rinata e trasformata da registi di cinema e di tv, ma anche in versione animata, questa è quella di Dartagnan e i suoi amici e le loro lotte e gli intrecci con gli altri personaggi, tornano in grande spolvero oggi ne I tre moschettieri in onda su Rai2 in prime time. La pellicola uscì nelle sale cinematografiche italiane nell'ottobre del 2011 e due anni dopo è stato trasmesso per la prima volta su Rai Uno, in prima serata. Nel film sono presenti numerose imprecisioni storiche,come ad esempio la presenza di una mappa dell'Europa molto precisa sul pavimento della sala del cardinale Richelieu. Nell'epoca in cui è ambientata la storia una simile rappresentazione geografica dell'Europa non sarebbe stata possibile, in virtù dell'assenza di satelliti. Ad interpretare la perfida Miledy de Winter è l'attrice Milla Jovovich, nota al grande pubblico come protagonista della fortunata saga cinematografica di Resident Evil. A tal proposito, proprio nel 2017, ha preso parte alle riprese dell'ultimo capitolo della saga, Resident Evil: The Final Chapter.

NEL CAST LOGAN LERMAN

Il film I tre moschettieri va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola d'azione e avventura che è stata prodotta nel 2011, diretta da Paul W. S. Anderson e interpretata da Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson e Luke Evans. L'intera storia è ispirata all'omonimo e famosissimo romanzo scritto da Alexandre Dumas nel 1844. Il film I tre moschettieri è stato distribuito al cinema anche in versione 3D. Logan Lerman, che interpreta D'Artagnan, è un attore statunitense del 1990, la sua prima interpretazione cinematografica risale al 2000 nel film Il patriota. Ha poi preso parte alla serie televisiva Jack e Bobby, andata in onda negli Stati Uniti nel 2005 e a pellicole come Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, Ti presento Bill e The Butterfly Effect. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

I TRE MOSCHETTIERI, LA TRAMA DEL FILM

Athos, Porthos e Aramis (i tre moschettieri) si trovano a Venezia e sono in procinto di mettere a segno un clamoroso furto che ha per oggetto un'opera realizzata dallo straordinario Leonardo Da Vinci, un progetto di un potentissimo macchinario da guerra. Purtroppo, il loro piano all'apparenza perfetto, viene ben presto smascherato dalle guardie della struttura che tentano di acciuffarli. I tre moschiettieri, però, riescono a sfuggire alla cattura ed a portare via con se il progetto. Poco dopo scoprono di essere stati traditi da Milady de Winter, che in accordo con il Duca di Buckingham ruba loro il manoscritto di Da Vinci. Tornati in patria Athos, Porthos e Aramis vengono puniti per non aver portato a termine la missione e spogliati della carica di moschettieri. A distanza di un anno dai fatti di Venezia, il giovane D'Artagnan si reca a Parigi desideroso più che mai di diventare un moschettiere. Lungo il suo cammino si scontra proprio con Athos, Porthos e Aramis (non conoscendone le vere identità) e li sfida a duello uno per uno. Prima che i duelli possano effettivamente iniziare, gli sfidanti vengono interrotti dalle guardie del cardinale Richelieu. In tutta risposta gli ex moschettieri e D'Artagnan attaccano la milizia del cardinale avendo la meglio. Il Re Luigi rimane talmente sbalordito dal coraggio e dalle abilità dei quattro combattenti da decidere di graziare Athos, Porthos e Aramis. Nel frattempo Richelieu architetta un astuto piano con cui spodestare il sovrano dal trono di Francia. Per farlo chiede aiuto a Milady de Winter ma il loro progetto viene fortunatamente scoperto dalla dama di compagnia della regina Anna. La donna avverte immediatamente i tre moschettieri che, con l'aiuto di D'Artagnan, iniziano ad escogitare un piano per contrastare Richelieu.

© Riproduzione Riservata.