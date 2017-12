IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL/ Oggi in tv su Iris: info streaming del film (22 dicembre 2017)

Il cavaliere del santo Graal, il film in onda su Iris oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Natasha Yarovenko e Asier Etxeandia, alla regia Antonio Hernandez. Il dettaglio.

22 dicembre 2017

Il film in prima serata su Iris

Su Iris va in onda “Il cavaliere del santo Graal”. A vestire i panni di Capitan Trueno è Sergio Peris-Mencheta. L’attore spagnolo è uno dei protagonisti della serie tv “Snowfall” creata da John Singleton, Eric Amadio e Dave Andron. La serie, che è stata rinnovata per una seconda stagione, viene trasmessa su Fox dal 26 novembre 2017. In Snowfall Sergio Peris-Mencheta interpreta l’ex-wrestler messicano Gustavo "El Oso”. La sua storia si intreccia a quella di altri personaggi: un giovane spacciatore afroamericano di nome Franklin (Damson Idris), l'agente operativo della CIA Teddy McDonald (Carter Hudson) e la nipote di un boss messicano Lucia Villanueva (Emily Rios). Le riprese de “Il cavaliere del santo Graal”, clicca qui per vedere il trailer, sono iniziate presso l’Escorial e sono proseguite in altre città spagnole come Alicante e Buñol. La pellicola andrà in onda su Iris a partire dalle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Avventura, lotte, polvere e storie struggenti a fare da sfondo alla storia ne Il cavaliere del Santo Gral, l'offerta del prime time di oggi, 22 dicembre, di Iris. Il film è uscito nei cinema italiani nel giugno del 2012 non riscuotendo il successo sperato. Altro interprete della pellicola diretta da Antonio Hernandez già noto al pubblico internazionale è Asier Etxeandia, attore spagnolo nato a Bilbao nel 1975. Il grande successo arriva all'età di vent'anni con la partecipazione alla nota serie televisiva Paso Adelante. Nel 2017 è entrato a far parte del cast di Velvet Colección e precedentemente ha collaborato in altre serie tv come Amare per sempre e Los hombres de Paco. Per quanto riguarda la sua carriera cinematografica, Asier Etxeandia è apparso in Gli abbracci spezzati, Ma ma - Tutto andrà bene e La novia.

ALLA REGIA ANTONIO HERNANDEZ

Il film Il cavaliere del santo Graal va in onda su Iris oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola spagnola d'avventura che è stata realizzata nel 2011 ed è stata diretta da Antonio Hernandez, regista spagnolo che ha curato la regia di En la ciudad sin límites e Lo Borgia. Gran parte del cast dei protagonisti, è composto da attori spagnoli semi sconosciuti, eccezion fatta per Natasha Yarovenko e Asier Etxeandia. L'intera trama è liberamente ispirata ai racconti narrati nelle avventure di Capitan Trueno, graphic novel spagnola ideata da Víctor Mora. Natasha Yarovenko, che nel film interpreta Singrid, è un'attrice ed indossatrice ucraina che nella sua breve filmografia annovera partecipazioni in pellicole come Room in Rome, Black Buenos Aires e Diary of a Nymphomaniac. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL, LA TRAMA DEL FILM

Capitan Trueno è un valoroso uomo d'onore alle dipendenze del Re Riccardo. Nel bel mezzo di una Crociata nei pressi di Gerusalemme, il cavaliere trae in salvo alcuni fedeli cristiani ridotti in prigionia. Dopo aver visto uno strano segno sul suo collo, uno dei prigionieri rimessi in libertà affida a Capitan Tuono il prezioso Santo Graal. Per portare a termine la missione il cavaliere dovrà recarsi in terra spagnola e consegnare il manufatto all'ordine dei cavalieri custodi. Capitan Tuono, che ignora le origini e la storia del Santo Graal, accetta con riluttanza e promette di portare a termine il compito assegnatogli. Poco dopo l'intero gruppo di fedeli cristiani viene aggredito da una milizia araba e Capitan Trueno riesce a sopravvivere solo grazie al simbolo che porta sul collo. Un principe musulmano decide infatti di graziarlo. L'indomani si reca da Re Riccardo che gli ordina di recarsi in Spagna portando con se la principessa Singrid. Nel corso del lungo ed entusiasmante viaggio Capitan Trueno conoscerà finalmente il reale significato del marchio sul collo e comprenderà il profondo legame che lo lega al Santo Graal.

