Il Segreto / Chi si nasconde dietro al misterioso monaco che appare alla villa? (Anticipazioni 22 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 dicembre: un misterioso monaco si aggira alla Miel Amarga e improvvisamente appare nello studio di Donna Francisca.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Le misteriose apparizioni non sono nuove nelle trame de Il Segreto. Già in passato abbiamo visto strane ombre aggirarsi per le vie del paesino spagnolo, rivelandosi poi dei personaggi del passato, come Efrem Castro, o addirittura il simpatico Hipolito. Sorprende questa volt, il fatto che quelle presenze oscure o il pianto di un bambino siano limitati alla sola Miel Amarga. Cristobal Garrigues negli ultimi tempi ha avuto più di qualche motivo per spaventarsi, arrivando spesso a perdere il controllo delle proprie azioni. L'ultimo motivo di preoccupazione è per lui l'ombra di un monaco che si aggira per le stanze della tenuta. La notizia verrà oggi riportata da Mauricio a Donna Francisca che non crede alle sue orecchie, liberandosi in una divertente risata. Ma poco dopo, quella stessa figura apparirà anche ai suoi occhi: il monaco nello studio della Montenegro? Cosa nasconde questa faccenda?

Il Segreto: c'è un accordo tra il 'monaco' e Donna Francisca?

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che attenderà oggi i telespettatori de Il Segreto. In essa, vedremo il monaco che aveva terrorizzato Cristobal Garrigues alla Miel Amarga recarsi alla villa per parlare con Donna Francisca. Vorrà terrorizzare anche lei o ci sarà sotto dell'altro? Già da qualche tempo, l'intendente ha ipotizzato che potesse esserci un accordo tra la sua matrigna e quelle strane presenze che lo terrorizzano. E se ci avesse visto giusto? Anche a Los Manantiales i problemi saranno all'ordine del giorno: Beatriz farà oggi il peggiore incontro possibile, trovandosi davanti a Marcela e al suo clamoroso annuncio delle nozze con Matias. Non solo: anche Hernando non se la passerà molto bene, a causa delle continue avances di Lucia. La donna, proverà in tutti i modi a conquistarlo anche se il padrone di casa proverà in tutti i modi a respingerla. La situazione per lui non sarà affatto facile...

