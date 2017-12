Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast, grandi novità: Marina La Rosa nel cast?

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news sul cast della 13esima edizione: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino presentano lo spot sulle note di La La Land. E sugli opinionisti...

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 22.52 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi che partirà a gennaio 2018 su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Le voci sul cast di naufraghi si susseguono e tra le ultime arriva quella della presunta partecipazione di Marina La Rosa, che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello (vinta da Cristina Plevani).Secondo il settimanale Oggi, infatti, gli autori starebbero convincendo proprio in questi giorni l'ex gieffina che pare sia però molto titubante. Accanto a quello di Marina La Rosda, spuntano poi i nomi di Orietta Berti (presenza costante dei salotti di Fazio) e dell’attrice Brigitte Nielsen. E tra ultimi, emerge anche l’ipotesi dell’ex tronista Luca Onestini, ancora al fianco dell'amico Raffaello Tonon oltre che del deejay Andrea Damante. Tutto è ancora in attesa di conferme. (Anna Montesano)

ANCHE ANDREA DAMANTE ALL'ISOLA?

Andrea Damante sbarcherà sull’Isola dei Famosi 2018? Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano sul web, l’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Giulia De Lellis, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017, potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Per il momento di tratta di semplici indiscrezioni anche perché il cast non è stato ancora svelato. Andrea Damante è sicuramente uno dei volti più amati dal pubblico più giovane sul quale la produzione punta sia con la presenza di Stefano De Martino come inviato che su quella di Francesco Monte come concorrente. L’eventuale presenza di Andrea Damante con Giulia De Lellis nello studio di Milano per sostenerlo rappresenterebbe un colpaccio per l’Isola che vuole ripetere i numeri raggiunti dal Gf Vip 2. Dopo essere stato rinchiuso nella casa più spiata d’Italia lo scorso anno, dopo essere stato lontano dalla sua fidanzata per tre mesi nell’ultimo periodo, Damante deciderà di partire per l’Honduras? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SORPRESE IN ARRIVO?

Il cast dell’Isola dei Famosi 2018 è davvero chiuso? Gabriele Parpiglia, nelle sue dirette su Instagram, ha ribadito più volte che i vip che dal 22 gennaio saranno i protagonisti della nuova Isola dei Famosi sono stati già scelti. Alcuni nome sono stati già ufficializzati (leggete in basso), mentre altri non sono stati ancora confermati. Tuttavia, il pubblico che aspetta con ansia l’inizio del reality condotto da Alessia Marcuzzi, si aspetta una sorpresa. Finora sono stati fatti diversi nomi ma il colpaccio non è ancora arrivato. Nelle scorse settimane, era spuntato il nome di Rita Rusic che, tuttavia, pare abbia declinato l’invito. Alessia Marcuzzi, tuttavia, sarebbe decisa ad avere un nome da novanta. Dopo essersi assicurata la presenza di Stefano De Martino che, essendo amatissimo e seguitissimo sui social, porterà una nuova fetta di pubblico al reality pur essendo inviato e non concorrente, la padrona di casa punta ad avere un nome che sia il top per il cast. Lunedì 22 gennaio, dunque, ci sarà un nome a sorpresa? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PARTE IL COUNTDOWN

Esattamente tra un mese partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Lunedì 22 gennaio, Alessia Marcuzzi da Milano e Stefano De Martino dall’Honduras daranno il via all’Isola dei Famosi 2018 che punta a ripetere il successo ottenuto dal Grande Fratello Vip 2017. Il cast dei concorrenti è già stato chiuso ma, ad oggi, non sono stati ancora svelati tutti i nomi dei partecipanti. Tuttavia, alcuni naufraghi possono essere già considerati ufficiali. In Honduras, infatti, ci saranno sicuramente l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, l’ereditiera Elettra Lamborghini pronta a creare scompiglio con il suo carattere peperino, la cantante Bianca Atzei, l’ex velina Alessia Mancini, la fashion blogger Chiara Nasti, l’attrice Nrigitte Nielsen e il conduttore Corrado Tedeschi. Tuttavia, la produzione potrebbe avere tra le mani un nome da novanta che, per il momento, resta top secret. Il countdown per la nuova edizione dell’Isola, dunque, può partire (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TUTTE LE NOVITA'

Si susseguono le indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018, in partenza il 22 gennaio. Uniche certezze, per ora, la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino che hanno regalato al pubblico qualche prima anticipazioni sullo spot di quest'anno che non poteva essere che a tema "danza". In una IG Story, sia Alessia che Stefano hanno mostrato al web che lo spot quest'anno li vedrà interpretare i due protagonisti di La La Land impegnati nel balletto simbolo del film capolavoro. Altre novità arrivano inoltre sul cast e riguardano gli opinionisti che quest'anno pare non saranno "fissi" ma a rotazione. I nomi che si susseguiranno sulla poltrona di Canale 5, secondo le indiscrezioni, saranno: Mara Venier, che ha già partecipato alla transizione sempre con questo ruolo, Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio, Simona Izzo, Vittorio Feltri, Alda D’Eusanio, Vladimir Luxuria e la Marchesa D’Aragona. Se queste sono le premesse è chiaro che la prossima sarà un'edizione imperdibile! (Aggiornamento di Anna Montesano)

QUANDO INIZIA LA NUOVA EDIZIONE?

La 13eisma edizione de L’Isola dei Famosi 2018, si aprirà ufficialmente il prossimo 22 gennaio. Ogni lunedì sera, a partire dalle 21.25 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Alessia Marcuzzi condurrà il programma più avventuroso della televisione italiana. Anche questa volta, si prospetta un cast molto variegato, anche se si punta sempre di più al personaggio poco conosciuto oppure lontano dagli schermi da parecchio tempo. Questo aiuta il telespettatore a conoscere il naufrago più per la sua persona piuttosto che per quello che ha rappresentato nello spettacolo. Inviato in Honduras, il ballerino campano Stefano De Martino. Lo scorso sabato pomeriggio, è arrivato l’augurio anche da parte Maria De Filippi che, nel corso della diretta di Amici 17, ha permesso a Stefano di danzare con Elena D’Amario prima di lasciare per alcuni mesi il talent show. Ed infatti, salvo imprevisti, De Martino ha confidato di voler tornare alla talentuosa corte della Queen sempre ricoprendo le vesti di ballerino professionista.

Isola dei Famosi 2018, ecco chi potrebbe esserci

Proprio durante queste giornate, il giornalista e autore Gabriele Parpiglia, il settimanale Chi e Riccardo Signoretti (direttore di Nuovo e Nuovo TV), hanno rivelato diversi probabili nomi del cast dell’Isola 2018, eccoli a seguire: l’ex velina di Striscia Alessia Mancini, la cantante (ed ex fidanzata di Max Biaggi) Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti, la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. L’ex tronista di Uomini e Donne (lasciato in diretta al GF Vip da Cecilia Rodriguez) Francesco Monte, la ricca ereditiera Elettra Lamborghini (famosa per le due stagioni di Riccanza su MTV), la fashion blogger Chiara Nasti, il conduttore Corrado Tedeschi, il modello Marco Ferri, l’opinionista di Barbara d’Urso Eva Henger, l’attore e conduttore Fabrizio Bracconeri, il sensitivo Craig Warwick, l’attore Kaspar Capparoni, l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l’attore Nino Formicola (famoso per il duo di Gasparre e Zuzzurro) e l’attrice Nadia Rinaldi. La versione web di Novella 2000 ha fatto emergere anche i nomi della cantante Orietta Berti (presenza costante dei salotti di Fazio) e dell’attrice Brigitte Nielsen. E tra ultimi, emerge anche l’ipotesi dell’ex tronista Luca Onestini, dell’opinionista milanese Raffaello Tonon e del deejay Andrea Damante.

