Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky/ Dalla rottura al ritorno di fiamma? Avvistati di nuovo insieme

Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky sono tornati insieme? L'attrice e il regista, dopo aver annuciato la rottura, sono stati avvistati nuovamente insieme. Ritorno di fiamma vicino?

22 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Jennifer Lawrence

Ritorno di fiamma tra Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky? Ad un mese dalla fine della storia, l’attrice premio Oscar e il regista sono stati avvistati nuovamente insieme. Tra i due, tuttavia, non ci sarebbe stato nessun gesto particolarmente affettuoso e non ci sarebbe alcun tentativo di riconciliazione. Nonostante la fine della relazione, infatti, Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky sarebbero rimasti amici e in ottimi rapporti. A confermare il nuovo tipo di relazione tra l’attrice e il regista che si erano innamorati sul set del film del film Madre!, ultimo film del regista 48enne in cui la Lawrence interpretava la protagonista Veronica, è una fonte che, ai microfoni del sito E! ha dichiarato: “Sono solo amici. Non sono tornati a essere una coppia ma stanno spendendo di nuovo del tempo insieme. Non hanno mai smesso di sentirsi da quando si sono lasciati. Tengono molto l'una all'altro. Ora vedranno quel che accadrà".

LA FINE DELLA STORIA

Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky si sono lasciati più di un mese fa dopo un anno di frequentazione. Come confermano gli ultimi avvistamenti, l’attrice e il regista newyorkese sono rimasti in ottimi rapporti. Accanto al regista, l’attrice aveva ritrovato la serenità sentimentale dopo una storia di cinque anni con il collega Nicholas Hoult e una relazione mai confermata con Chris Martin. Tuttavia, dopo appena un anno dall’inizio della passione, nata sul set del film Madre!, la scintilla si è spenta. E pensare che solo lo scorso settembre, Jennifer Lawrence aveva rilasciato dichiarazioni che lasciavano presagire un futuro roseo per la coppia: “Non so cosa abbia provato lui per me. Normalmente non amo le persone di Harvard, perché non riescono a stare due minuti senza menzionare il fatto che hanno frequentato Harvard. Ma lui non è così. Nell'ultimo anno ho avuto a che fare con lui solo a livello umano. Prima d'ora ho avuto solo relazioni confuse, ma con lui non mi sento mai confusa", si legge su Kikapress.com.

