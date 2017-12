JUNIOR BAKE OFF ITALIA 2017 / Eliminati Camillo e Alice, Massimo grembiule blu (Diretta prima puntata)

Junior Bake Off Italia 2017 ed.3, anticipazioni: riparte questa sera su Real Time il programma dedicato ad i piccoli pasticceri amatoriali, in onda Katia Follesa al posto della Parodi.

22 dicembre 2017

Junior Bake Off Italia

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3, DIRETTA PRIMA PUNTATA

Chiara racconta il suo bellissimo rapporto con il padre a cui vuole molto bene, e si commuove. Sara riesce a superare un momento di difficoltà trovano forza e serenità. Questa prima puntata di Junior Bake Off sta sfidando anche i concorrenti con prove difficili non solo a livello tecnico ma anche motivo. Matteo ha qualche difficoltà con il pan di Spagna, Filippo gioca con il cioccolato. Il tempo comincia a finire e le torte prendono forma. Per i mini pasticceri il momento è decisivo. È un equilibrio davvero precario a causa die quattro stati di pan di Spagna utilizzati. Stop al tempo: ora via agli assaggi al buio. Cosa avranno combinato i mini pasticceri? I giudici assaggiano le torte fragolose. Tempo ora di classifica, dal dodicesimo fino al primo posto: sul podio Gaia, Massimo e Chiara, la vincitrice della sfida. Ora i giudici devono scegliere chi sarà il migliore e chi, invece, dovrà abbandonare. Il migliore della puntata che vince il grembiule blu è Massimo! Il bonus per lui sarà spendibile solo nella prossima puntata. Camillo e Alice sono gli eliminati della puntata. (Live a cura di Fabiola Granier)

TORTA FRAGOLOSA

Via con i primi assaggi delle selfie cake dei bambini: a Junior Bake Off inizia Edoardo con una torta non proprio al meglio. LA My Angel di Elisa è davvero bellissima sia a livello di decorazione sia di preparazione. Si continua con la Tale e quale di Massimo dai capelli lunghi. La torta di Alice invece non è stata realizzata nel migliore dei modi. Alessandro ha realizzato una selfie cake perfetta decorando anche i suoi occhiale blu sul davanti. Sara Andrea è riuscita a superare i suoi errori con una preparazione perfetta. Filippo ha realizzato una torta "bosco". Matteo ha rifatto la sua torta come il pittore Arcimboldi. Gaia è stata un po' più diversa dagli altri con una crostata. La my cake di Sara è molto buona. Camillo ha realizzato una torta "sott'acqua". È arrivato il momento della prova tecnica: seguire alla lettera le ricette dei giudici. Per oggi la torta è la torta preferita di Katia e i bambini per scoprirla devono prendere le misure con un metro molto particolare!

SELFIE CAKE

Prima prova per I concorrenti di Junior Bake Off è la "Selfie cake" che li rappresenti con una bella decorazione. Prima però tempo di fendei: come realizzeranno le loro foto i bimbi in gara? Alla fine di questa puntata due saranno le eliminazioni. I bimbi cominciano le loro preparazioni che appaiono subito abbastanza complicate: decorazioni, gusti armonici, ingredienti particolari e idee già fuori dal comune e un po' azzardate. Cosa riusciranno a preparare in 120 minuti? Nel frattempo i bimbi cominciano a presentarsi e a spigare le loro ricette mostrando i loro selfie ai giudici che passano tra i banconi e prendono contatto con i partecipanti. I bambini dovranno infatti usare la loro fantasia e gli ingredienti a disposizione per rifare il loro selfie sulla torta da loro preparata realizzando faccia, capelli e sfondo. Katia nel frattempo comincia ad avvertire i bambini del tempo che passa e arriva a fare il conto alla rovescia. Cosa avranno realizzato i piccoli partecipanti?

ARRIVA KATIA MA I BAMBINI NON LA RICONOSCONO

Prima puntata di Junior Bake Off con Katia Follesa: una tribù di piccoli aspiranti pasticceri, provenienti da tutta Italia, sono pronti a sfidarsi tra dolci, cioccolato e sfide all'ultimo respiro. Solo uno verrà incoronato come vincitore. I bimbi in trenino arrivano al tendone di Bake Off e cominciano a raccontare le loro emozioni: felicità, ansia, commozione e un po' di paura, ecco come stanno affrontando questa prima prova i bambini in gara. Arriva subito Katia che dà il benvenuto ai bambini. Ma c'è qualcosa che non va... Katia arriva con il cartonato di Benedetta Parodi ma subito i bambini capiscono che si tratta di uno scherzo e... non riescono a riconoscere Katia! All fine, però, i bimbi riconoscono la conduttrice e la salutano. Tutto pronto per la terza edizione di Junior Bake Off ma mancano i giudici! Ecco Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D'onofrio! Ora sì, è davvero tutto pronto!

PRIMA PUNTATA

Questo l’elenco dei dodici piccoli pasticceri amatoriali d’Italia che parteciperanno alla nuova edizione di Junior Bake Off Italia e si destreggeranno fino al mese di gennaio fra creme ed impasti: Alessandro, Alice, Camillo, Chiara, Edoardo, Elisa, Filippo, Gaia, Massimo, Matteo, Sara e Sara Andrea. Qui di seguito, la foto posata con tutto il cast di questa terza edizione di Junior Bake Off Italia. Nella foto anche Katia Follesa e i tre giudici: Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e Ernst Knam. I baby pasticceri di Junior Bake Off Italia 3 si metteranno alla prova con una gara settimanale che chiederà loro di realizzare dolci (ma anche piatti salati) di ogni tipo: sempre presenti due prove in ogni puntata, quasi tutte prevalentemente votate alla creatività dei piccoli concorrenti. Chi vincerà? I piccoli pasticceri sono prontissimi! (Anna Montesano)

NESSUNA ELIMINAZIONE QUESTA SERA?

Così come lo scorso anno, anche in questa nuova edizione i quattro giudici di Junior Bake Off potrebbero decidere di non eliminare nessuno dei piccoli concorrenti. Molte le novità di questa edizione, che di certo non vedranno un Ernst Knam più buono perchè alla prova con i Junior anche se non potrà di certo proporre le terribili prove tecniche affidate alle mani degli adulti. Ci sarà comunque molto da lavorare: al bancone dei piccoli pasticceri amatoriali, ci sarà da realizzare cupcake di verdure, dolci dalle grandi dimensioni, torte vulcano e non solo! Cambia anche il set del tendone di Bake Off Italia Junior che vedrà i bambini in un ambiente tutto a tema Jungla, tra animali e alberi esotici. Non mancheranno momenti di divertimento e di giochi per i piccoli concorrenti. (aggiornamento Anna Montesano)

FAN IN TREPIDA ATTESA

Finalmente tornano i piccoli pasticcieri di Junior Bake Off Italia, da oggi 22 dicembre e per ogni venerdì alle ore 21.10 su Real Time (canale 31) con 6 episodi da 60 minuti ciascuno. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, che non vedeva l'ora di ritrovare la spontaneità e l'energia dei piccoli pasticceri. "La dolcezza e simpatia dei bambini molto meglio di quei concorrenti maleducati che ci sono stati quest'anno" scrive una fan del programma con un tono critico ai concorrenti adulti dell'ultima edizione il cui comportamento non è piaciuto a molti. Ricordiamo che ai giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara si aggiunge una novità: Katia Follesa, che condurrà la terza edizione del gioco della pasticceria al posto di Benedetta Parodi che lascia momentaneamente lo show dedicato alla pasticceria. (Anna Montesano)

Rovazzi protagonista

A quanto pare Clelia D'Onofrio sa bene come intrattenere i piccoli pasticceri che questa sera entreranno nel tenedono di Junior Bake Off Italia per affrontare ricette, frullatori a immersione ma anche uova, farina e zucchero. Dopo la versione per adulti e la versione vip, che ci ha tenuto compagnia per due sole puntate, Benedetta Parodi lascerà il timone della trasmissione per cedere il posto a Katia Follesa che sarà la conduttrice di questa speciale versione bambini che prenderà il via proprio questa sera. Le prove saranno sempre le stesse così come i giudici pronti a dire la loro sui piatti che assaggeranno. Poco fa, sulla pagina Twitter, è stata pubblicata una piccola gif in cui viene mostrata proprio Clelia alle prese con Rovazzi. A quanto pare il rapper, pur non essendo ospite della puntata, sarà protagonista con il suo famoso "passo di danza" che tutti i ragazzi conoscono e che oggi entrerà nel tendono di Bake Off Italia. Clicca qui per vedere il piccolo video. (Hedda Hopper)

Conduttrice e giudici

Torna oggi in onda su Real Time, la nuova edizione di Junior Bake Off Italia, giunto alla sua terza stagione. Dopo la conduzione di Benedetta Parodi, questa volta sotto il mitico tendone di Villa Annoni di Cuggiono (in Provincia di Milano), troveremo Katia Follesa. Dopo le due puntate speciali dedicate alla pasticceria amatoriale in chiave Vip, poco prima del Natale i tre giudici saranno pronti a proseguire la gara con la partecipazione dei più piccoli. E così, saranno ancora in pista Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la new entry Damiano Carrara. La bionda conduttrice, proprio nel corso della Celebrity Edition, aveva già fatto capolino nel programma, a testimonianza che la sua presenza era già chiaramente nell’aria. Durante la passata edizione ci furono 8 puntate con la partecipazione di 16 concorrenti, tutti di età compresa tra i 7 e i 12 anni, e giustamente distribuiti tra maschietti e femminucce. A chi andrà il titolo di terzo Miglior Piccolo Pasticcere Amatoriale? Lo scopriremo durante le puntate che prenderanno il via da questa sera a partire dalle 21.10 circa su Real Time.

Junior Bake Off Italia 3, Alessandro Iudice, piccolo talento in gara

Tra i piccoli talenti in gara, anche il 12enne Alessandro Iudice, così come riporta ragusah24.it, assicurando che si possa trattare di un vero piccolo (grande) talento della pasticceria amatoriale. Alessandro tra le altre cose, è figlio d'arte ed infatti suo padre è Emanuele Iudice, che da anni delizia i palati dei ragusani con le sue bellissime (e golose) creazioni dolciari (da poco ha iniziato anche una nuova avventura a Ragusa Ibla). Proprio per questo motivo, il piccolo Alessandro è cresciuto tra farine e ricette e si è appassionato moltissimo alla pasticceria. Quando il bambino ha mandato la mail per partecipare al programma, ha ricevuto il sostegno da parte di tutta la famiglia. Junior Bake Off Italia 2017 inoltre, è un programma che Alessandro conosce molto bene perché, così come spiega il papà alla testata online: “ha sempre seguito con grande passione tutti i format televisivi che riguardano la cucina”. A differenza dello scorso anno, questa volta i concorrenti saranno 12, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni (nella precedente edizione si partiva da 7 anni). Ogni settimana due di loro dovranno lasciare il gioco e alla fine solo uno si aggiudicherà il titolo di miglior piccolo pasticcere d’Italia.

Katia Follesa si racconta prima del debutto

Katia Follesa intanto, intervistata da Vanity Fair si prepara a questa nuova avventura televisiva e si racconta in maniera approfondita, parlando del padre e della madre. Con l'uomo era molto legata mentre con la mamma ha sempre avuto un rapporto un po' distaccato. Nonostante il sorriso della bionda conduttrice, dietro c'è tanta sofferenza, dal lutto del padre al distacco della madre fino ad arrivare alla sua relazione d'amore con Angelo Pisani: "La nostra è stata una storia travagliatissima. Stiamo insieme dal 1999 anche se, ufficialmente, solo dal 2006. Per i primi sette anni siamo stati amanti. Lui aveva altre storie, io avevo altre storie", ha confessato. Questo tira e molla con il compagno prosegue anche adesso, nel rispetto della figlia Agata: "Ora stiamo facendo i fidanzatini, ci vediamo un po’ da me, un po’ da lui. Cercando di non confondere Agata". Stasera la comica e conduttrice, dovrà mettere da parte le dinamiche personali per pensare al suo nuovo ruolo di presentatrice del programma più goloso della televisione italiana sotto il tendone di Villa Annoni di Cuggiono (in Provincia di Milano).

