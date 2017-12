Krampus/ Oggi in tv su Italia 1: curiosità sul film con Adam Scott (22 dicembre 2017)

Krampus, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Emjay Anthony, Adam Scott e Toni Collette, alla regia Michael Dougherty. La trama del film horror nel dettaglio

Una comedy a tinte horror nata appositamente per il periodo di Natale, questa è l'offerta della seconda serata di Italia1 di oggi, 22 dicembre. Diversi mesi dopo l'arrivo al cinema di Krampus - Natale non è sempre Natale venne ideata e pubblicata una serie di grapic novel intitolata Krampus: The Shadow of Saint Nicholas. Il fumetto ha in realtà lo scopo di chiarire alcuni dubbi lasciati irrisolti nel film, come ad esempio le reali intenzioni del Krampus. Grazie al fumetto si comprende come il mostro non trascini davvero le persone negli inferi. Si tratta dunque di una prova di coraggio con cui il demone costringe a ritrovare lo spirito del Natale perduto. La pellicola è uscita nei cinema americani nel dicembre del 2017 mentre in Italia è stato distribuito in DVD nel 2016. Verrà trasmesso in prima tv proprio su Italia 1, venerdì 22 dicembre 2017. Krampus - Natale non è sempre Natale ha ottenuto un ottimo riscontro da pubblico e critica, piazzandosi al secondo posto dei film più visti negli States già dopo il primo fine settimana i programmazione.

MICHAEL DOUGHERTY ALLA REGIA

Il film Krampus va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola di genere horror che è stata diretta da Michael Dougherty nel 2015, si ricollega a una leggenda molto nota in Germania e in gran parte di Paesi scandinavi secondo cui l'arrivo di Babbo Natale sarebbe accompagnato dalla presenza di un demone noto col nome di Krampus. Il cast di attori protagonisti di Krampus - Natale non è sempre Natale è composto da Emjay Anthony, Adam Scott, Toni Collette, Allison Tolman, David Koechner e Conchata Ferrell. Emjay Anthony, che interpreta Max, è un giovane attore americano classe 2003. Nella corso della sua giovane e promettente carriera ha preso parte a diverse pellicole di successo, come Bad Moms - Mamme molto cattive, Chef - La ricetta perfetta, No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie e Incarnate - Non potrai nasconderti. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

KRAMPUS, LA TRAMA DEL FILM HORROR

La trama del film si svolge nei tre giorni che precedono il Natale. Una famiglia americana decide di riunirsi tra nonni, zii, cugini, fratelli e sorelle per celebrare tutti assieme le feste natalizie. A cena il piccolo Max viene deriso dalle sue cuginette che prendono in giro la sua ostinazione nel credere ancora in Babbo Natale. Offeso e arrabbiato per quanto accaduto, Max strappa la sua lettera indirizzata a Santa Claus e la getta dalla finestra. Poco dopo un black out totale investe l'intero quartiere e Beth decide così di recarsi a casa del suo fidanzato per accertarsi che vada tutto bene. All'improvviso però la ragazza viene assalita da una strana creatura munita di corna (il Krampus) che non le lascia scampo. Diverse ore dopo Tom e Howard decidono di andarla a cercare ma arrivati presso l'appartamento del fidanzato della ragazza, trovano tutto l'ambiente distrutto e nessuna traccia di Beth. Tornati a casa il piccolo Howie viene rapito da un omino di pan di zenzero. Tutti i membri della famiglia sono terrorizzati e mentre Tom chiude ermeticamente l'intera abitazione, Omi rivela di sapere esattamente cosa sta accadendo. L'intera famiglia è sotto attacco del Krampus, un'entità demonica che punisce tutti coloro che smarriscono lo spirito natalizio. La rabbia di Max ha evocato il demone che lentamente cerca di uccidere tutti i familiari del ragazzino. In preda alla disperazione Max implora il Krampus di smetterla, prendendo lui al posto dei suoi familiari. Dopo essere precipitato negli inferi, Max si risveglia nel suo letto la mattina di Natale con la sua famiglia intenta a scartare i regali in soggiorno. Crede di aver vissuto solo un brutto incubo ma poco dopo ritrova il campanellino offertogli in dono proprio dal Krampus.

