L'OTTAVA NOTA/ Oggi in tv su Rai 3: info streaming del film con Dustin Hoffman (22 dicembre 2017)

L'ottava nota, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Dustin Hoffman, Garrett Wareing e Kathy Bates, alla regia François Girard. La trama del film nel dettaglio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 19.48 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

Serata a ritmo di musica su Rai 3 con il film “L’ottava nota”. Il giovane protagonista è Garrett Wareing, che prima di questo del film conosceva Dustin Hoffman solo come doppiatore di Kung Fu Panda (l’attore doppia il maestro Shift): “Avevo sentito la sua voce in Kung Fu Panda e lo avevo visto in Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie ed era tutto quello che sapevo di lui. Così prima di andare sul set ho visto alcuni dei suoi film. Ho visto Tootsie e Papillon. È un attore fantastico. Non lo sapevo!”, ha confessato il giovane attore a The Star. Poco prima delle riprese Garrett Wareing si è rotto il braccio sinistro in tre punti, incidente che lo ha costretto a girare tutte le scene con un gesso che ha potuto rimuovere solo a riprese terminate. Dopo aver preso parte a “L’ottava nota”, clicca qui prevedere il trailer, Wareing ha recitato in “Independence Day - Rigenerazione”. Il film andrà in onda su Rai 3 a partire delle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

François Girard ha firmato L'Ottava Nota, ovvero l'offerta del prime time di Rai3 di oggi, 22 dicembre. La prima serata propone un film del 2014 che non è al suo primo passaggio in chiaro ma che, sicuramente, riuscirà ad intrattenere il pubblico della terza rete Rai ma anche quello che ama questo genere di film. L'ottava nota è stato girato interamente tra New York e Stemford. La National Boychoir Academy, in realtà, non è un accademia musicale esistente ma semplicemente un nome fittizio ideato dagli sceneggiatori della pellicola. Con sei mesi di anticipo rispetto alla programmazione americana, L'ottava nota è stato proiettato in occasione del Toronto film Festival, nel settembre del 2014. Nell'aprile dell'anno successivo la pellicola è uscita in alcuni cinema americani e nel dicembre del 2015 è stato poi distribuito anche nel nostro Paese.

NEL CAST DUSTIN HOFFMAN

Il film L'ottava nota va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pelliola francese che è stata prodotta nel 2014 per la regia di François Girard. Quest'ultimo è un famoso regista francese che ha curato la regia di film come Seta, Cargo ed Il violino rosso. Il film è stato interamente girato e prodotto negli Stati Uniti. Il cast vanta la partecipazione di grandi nomi del cinema americano come Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Kathy Bates, Eddie Izzard, Kevin McHale, Josh Lucas e Debra Winger. Dustin Hoffman, che nel film L'ottava nota assume il ruolo di Carvelle, è uno degli attori a stelle e strisce più noti di tutto il mondo. La sua straordinaria carriera è infatti ricca di grandissimi successi che lo hanno reso celebre dagli anni 70 in poi. Tra le sue interpretazioni più memorabili è impossibile non citare Kramer contro Kramer, Rain Man - L'uomo della pioggia e Il piccolo grande uomo. Nel cast del film diretto da François Girard troviamo anche Kathy Bates che interpreta la direttrice dell'Accademia musicale. Kathy Bates è un'attrice americana resa celebre dal film Misery non deve morire in cui vestiva i panni della perfida Annie Wilkes. Tale ruolo le valse un premio Oscar ed un Golden Globe. Nel 2016 ha preso parte alle riprese di Babbo Bastardo 2 e The Boss. M ecco la trama del film nel dettaglio.

L'OTTAVA NOTA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista di questa commovente e straordinaria storia è Stet, un dodicenne orfano di entrambi i genitori che presenta notevoli problematiche comportamentali. Poco dopo la morte di sua madre, stroncata da un'overdose di cocaina, Stet viene accolto all'interno della National Boychoir Academy, un'illustre accademia musicale che forma giovani talenti. L'adattamento di Stet all'interno del sistema accademica sarà più complesso che mai. Il ragazzino fatica a rispettare i limiti e le regole imposte dalla scuola e dai suoi insegnati. Tuttavia, fin da subito, tutti si accorgono del suo innato talento per il canto. A notarlo è in particolare il professor Carvelle che farà di tutto per spingere Stet ad appassionarsi a quel mondo e dare sfogo alla sua straordinaria vocazione per il canto.

© Riproduzione Riservata.