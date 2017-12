La veglia delle aquile / Le curiosità sul film con Rock Hudson in onda su Rete4 (oggi, 22 dicembre 2017)

La veglia delle aquile, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Rock Hudson, Rod Taylor e Barry Sullivan, alla regia Delbert Mann. Il dettaglio della trama.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 12.58 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

I generi drammatico, sentimentale e guerra, sono di casa nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 dicembre 2017 su Rete 4. La regia è stata affidata a Delbert Mann che si basa sul soggetto di Sy Bartett che firmato anche la produzione. La sceneggiatura è stata estesa da Robert Pirosh mentre le case di produzione che hanno fatto parte del progetto è la Universal International Pictures, il montaggio è stato realizzato da Russell F. Schoegarth con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Jerry Goldsmth e con la scenografia di Henry Bumstead e Alexander Golitzen. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1963 con la durata pari a 115 minuti. La veglia delle aquile è uscito nelle sale cinematografica americane nel giugno del 1963. Dal mese successivo il film è stato poi distribuito in gran parte del mondo. In Turchia è approdato solo due anni dopo, nel 1975. La sceneggiatura de La veglia delle aquile venne curata da Robert Pirosh, noto sceneggiatore statunitense che si aggiudicò un Premio Oscar nel 1950 con il film Bastogne. Accanto a Rock Hudson ha recitato Rod Taylor, attore australiano scomparso nel 2015 e noto per aver preso parte a film del calibro di Quel maledetto colpo al Rio Grande Express, Il dominatore dei 7 mari, KAW - L'attacco dei corvi imperiali e Benvenuti a Woop Woop.

NEL CAST ROCK ADSON

Il film La veglia delle aquile va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 22 dicembre, ore 16.20. Una pellicola drammatica e sentimentale che è stata affidata alla regia di Delbert Mann e vanta la collaborazione di attori come Rock Hudson, Rod Taylor e Barry Sullivan. Rock Hudson, che ne La veglia delle aquile è il colonnello Jim Caldwell, è stato un attore statunitense molto noto soprattutto negli anni 60 e 70. Si è spento nel 1985 ed è stato la prima star internazionale a morire di AIDS. La sua carriera è costellata da tantissime collaborazione cinematografiche di grande spessore. Tra queste ricordiamo le sue apparizioni in I lupi attaccano in branco, Assassinio allo specchio, Una ragazza da sedurre e Base artica Zebra. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA VEGLIA DELLE AQUILE, LA TRAMA DEL FILM

La seconda guerra mondiale è ormai finita da circa dieci anni e l'intera trama è ambientata negli Stati Uniti. Qui Jim Caldwell, colonnello dell'aviazione statunitense, assume l'importante compito di controllare l'operato del nucleo operativo SEC, acronimo di strategic command air. Caldwell deve supervisionare con grande attenzione il livello preparazione dei giovani aviatori che dovranno essere in grado di entrare attivamente in campo nell'eventualità, seppur remota, di un terzo conflitto mondiale. Il nuovo incarico del colonnello cambia radicalmente il suo atteggiamento che, improvvisamente diventa estremamente severo e intransigente. Tutti i membri del SEC ed i suoi superiori sono costretti a scontarsi con la sua nuova personalità irruenta e fumantina. Persino sua moglie mostrerà un certo malessere verso il suo nuovo atteggiamento. Dopo aver minacciato di chiedere divorzio, Caldwell comprende il suo errore e modifica il suo comportamento.

