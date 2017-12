Leonardo Pieraccioni/ Incursione nei camerini nell'anteprima del programma (Panariello sotto l'albero)

Leonardo Pieraccioni sarà uno degli ospiti di Panariello sotto l'albero 2017. Dalla grande storia con Laura Torrisi a quella con la bella Irene Balestra, il suo amore per donne e cinema

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 21.47 Francesco Agostini

Leonardo Pieraccioni (web)

IL BACKSTAGE

Nell'anteprima di Panariello sotto l'albero, Pieraccioni e Conti fanno la loro incursione nei camerini. "Che si fa stasera?", chiede 'Leo'. "Dovevamo organizzarci con Carlo...". "Ma lascialo stare, quello al posto del cervello c'ha lo Zecchino d'Oro!". Difficile mettergli i piedi in testa: "So io cosa fare". D'altra parte, Carletto è un vero esperto in fatto di tv: "Oramai sei ovunque", lo rimbrotta Giorgio, "ti mancano solo le previsioni e il tg". Tre minuti dopo si inizia con lo show: "Oh, fate voi. Io non ho mai iniziato una puntata [in vita mia]...". Diana Del Bufalo è sempre la solita, ma i microfoni avrebbero potuto accenderli dopo. Bella comunque la sua interpretazione di Last Christmas. "Grazie, siete bellissimi", dice Panariello sugli applausi. Ma subito torna sui suoi passi: "Be', bellissimi è una parola grossa. Ne ho visti due passando...". "Come va, Diana?". "Mi tremano ancora le gambe. Fortuna che ho il vestito lungo, almeno non si vedono...". Cambiamo argomento. "Sai che siamo stati tra i top trend?". Il conduttore aggrotta le sopracciglia interrogativo: "Ah, io conoscevo Quel trend chiamato desiderio...". Battuta poco sensata. [agg. di Rossella Pastore]

AUGURI SOCIAL

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sono molto legati e stasera il secondo sarà ospite dal primo a Panariello sotto l'albero. I due inoltre, insieme a Carlo Conti, saranno protagonisti di uno spettacolo a New York il prossimo 13 aprile. Su Instagram Leonardo Pieraccioni ha voluto dare a modo suo un grande in bocca al lupo al collega e amico. Postando una foto che li ritrae insieme scrive: "In bocca al lupo per stasera al mio amico Giorgio Panariello che ha preparato un bello spettacolone sotto l'albero su Rai Uno. Insieme al vùpresentà giu andiamo a rompere un po' le scatole", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Ironico anche su Carlo Conti e cavalcando l'onda della sua sempre perfetta abbronzatura Pieraccioni lo chiama semplicemente vùpresentà. (agg. di Matteo Fantozzi)

FERMO DAL 2015, I FAN ASPETTANO UN ALTRO FILM

I fan di Leonardo Pieraccioni, stasera ospite a Panariello sotto l'albero, non vedono l'ora di ammirare il noto regista un'altra volta in sala con un film da lui diretto. L'ultima regia è del 2015 e il titolo è Il professor Cenerentolo, pellicola della quale è stato anche sceneggiatore. Dal suo debutto nel 1995 è questo il periodo più lungo che ha visto il regista lontano dalla macchina da presa, quasi tre anni senza un film come era però già accaduto tra Una moglie bellissima e Io & Marylin e tra Finalmente la felicità e Un fantastico via vai. In quel caso però c'era l'annuncio del film pronto a uscire a ritirare su il morale dei fan che vogliono capire quando rivedranno Leonardo Pieraccioni sugli schermi. Di certo in questi anni il toscano si è dato parecchio da fare anche in altri campi dello spettacolo e stasera da Panariello racconterà i suoi prossimi progetti. (agg. di Matteo Fantozzi)

DA LAURA TORRISI A IRENE BALESTRA GLI AMORI DEL REGISTA

Il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni sarà ospite dall'amico Giorgio Panariello all'interno del programma televisivo targato Rai, Panariello sotto l'albero. I due si ritroveranno assieme come ai vecchi tempi, dato che Panariello e Pieraccioni (assieme acnhe a Carlo Conti e Massimo Ceccherini) si conoscono da tantissimo tempo e condividono un rapporto d'amicizia che oramai dura da molti anni. A unirli, inutile sottolinearlo, la regione Toscana e la comicità tipica di questa stupenda regione. I 4 amici hanno conquistato nel corso degli anni il mondo della televisione e del cinema, chi in un ruolo, chi in un altro. Leonardo Pieraccioni, dal canto suo, ha conquistato il cinema soprattutto sul finire degli anni '90 con pellicole di grandissimo successo come 'Il Ciclone' (campione di incassi nel 1996) e 'Fuochi d'artificio', altro film cult del primissimo Pieraccioni. In seguito il regista toscano ha perso gran parte della sua verve e ha pensato di riproporre più o meno sempre gli stessi schemi non variando le sue carti vncenti; una scelta sicura, per così dire, ma non così meritoria da un punto di vista artistico.

VITA PRIVATA

Per ciò che concerne la vita privata, Leonardo Pieraccioni ha da sempre fatto parlare moltissimo i giornali rosa a causa delle sue continue frequentazioni femminili. Non c'è dubbio che l'attore e regista toscano sia un latin lover e il suo lungo curriculum lo dimostra senza alcun dubbio. Tra le conquiste femminili più note, c'è senz'altro quella dell'attrice Laura Torrisi, conosciuta al grande pubblico per aver fatto parte di una delle edizioni del Grande Fratello. Con Pieraccioni il sodalizio è stato sia umano che professionale: oltre che a stare insieme, la bella Laura ha anche recitato in un suo film dal titolo inequivocabile: 'Una moglie bellissima". Con la Torrisi Pieraccioni ha avuto anche una figlia, Martina, nata nel 2014. Dopo la fine della relazione tra i due, il regista ha vissuto un periodo di crisi a cui è seguita una seria pausa di riflessione. Dopo un po' però il comico si è ripreso ed è tornato in carreggiata alla grandissima: a cedere alle sue lusinghe è stata la bella Irene Balestra, 31 anni, ex del calciatore Alessandro Gamberini, con cui ha avuto anche un figlio. Insomma, Leonardo Pieraccioni in quanto a donne non si smentisce mai: ha davvero gran gusto.

