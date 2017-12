LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ I fan in trepidazione: a Natale il grande annuncio? (GF Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova, l'ex tronista e la modella ceca lontani il giorno di Natale: Ivana torna a casa dalla sua famiglia. Si rivedranno per la notte di Capodanno?

Luca Onestini e Ivana Mrazova

"Luca, Ivana, ma cosa aspettate a fare questo annuncio?" scrive una fan di Onestini e della modella ceca sul web. Sono tutti in trepida attesa dell'annuncio della coppia,magari proprio entro Natale, che confermi una volta per tutte che tra loro c'è una storia. Inutile dire che si tratta dello stesso pubblico che sperava che tra Luca Onestini e la sua ex fidanzata arrivasse l'atteso faccia a faccia. Invece è stato chiaro l'ex tronista di Uomini e Donne quando a Verissimo ha dichiarato: "Tutto quello che dovevo sapere mi è stato comunicato da voi in trasmissione, sono riuscito a svoltare pagina lì, sono sereno e vado avanti con la mia vita". Luca è andato davvero avanti e lo dimostra proprio il fatto che sia ormai legatissimo a Ivana Mrazova. Tra i due sembra essere finalmente scoccata la scintilla dell'amore, anche se tarda ad arrivare l'attesa conferma. (Anna Montesano)

La modella ceca ringrazia il pubblico

Si parla sempre di più del possibile amore sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, sono mancate però le doverose conferme da entrambe le parti con tante critiche e polemiche da parte del pubblico che li vorrebbe assolutamente vedere insieme. La modella ceca ha pubblicato oggi una foto che la vede all'interno di uno splendido hotel pronta per lavorare al suo prossimo evento. A commento ringrazia il pubblico, sottolineando: "L'ultimo evento di quest'anno, tempocasa. Vi volevo ringraziare ragazzi. Siete delle persone bellissime e apprezzo tantissimo tutti l'affetto che mi date. Vi voglio bene Cicci. Non vedo l'ora di farvi conoscere la mia famiglia. Comunque pipistrilli torno presto", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Tutti ricorderanno poi la simpatica situazione legata ai pipistrelli, che qui scrive pipistrilli, all'interno della casa del Gf Vip con proprio Luca Onestini che spesso scherzava con lei su questo. (agg. di Matteo Fantozzi)

LUCA VOLA IN HONDURAS? IL PUBBLICO NON CI STA

Luca e Ivana sono una coppia? I due lontani per lavoro, dopo il gossip tra le pagine del settimanale “Chi”, non hanno avuto modo di farsi beccare nuovamente insieme. E così, dopo la notte in hotel, le dichiarazioni dell’ex tronista ed i baci a stampo pubblici, i due ex gieffini stanno mantenendo un ‘basso profilo’ che non dà modo di spettegolare come si deve. Nel frattempo, si parla anche della possibilità di vedere Onestini in Honduras per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi 13 in partenza dal 22 gennaio: sarà così? Sul web le estimatrici gli hanno consigliato di non accettare e piuttosto di dedicarsi alla bella Ivana, per coltivare il loro rapporto (di amicizia o d’amore?). Staremo a vedere cosa deciderà di fare il giovane del resto, dopo il Grande Fratello Vip, per Luca è proprio un momento d’oro: tutti lo vogliono e tutte lo cercano. Il cambio di look degli ultimi tempi poi, rappresenterà anche una voglia di cambiamento verso tutti i punti di vista? Del resto, dalle comodità della Casa alla fame in Honduras, il passo potrebbe essere davvero incredibile. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

PENSIERI ROMANTICI

Luca Onestini ha ancora tanti sogni da realizzare. Oltre a quelli professionali, l’ex tronista spera anche di trovare la donna giusta con cui iniziare una storia importante. Dopo essere stato lasciato da Soleil Sorgè mentre era nella casa del Grande Fratello Vip 2017, Luca non nasconde il desiderio di avere una donna accanto. Con Ivanra Mrazova è nata una bellissima amicizia che, al momento, non si è ancora tramutata in amore nonostante il gossip li voglia sempre più vicini. Su Instagram, però, a pochi giorni dal Natale, Luca svela i suoi desideri. “Pensieri… Tanti sogni, tanta voglia di inseguirli… La mente corre... dove sei? Piedi per terra e testa tra le nuvole”, scrive su Instagram. Le parole di Luca saranno un messaggio indiretto ad Ivana che trascorrerà il Natale a Praga con la sua famiglia? Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IVANA MRAZOVA VOLA A PRAGA

Ivana Mrazova ha lasciato l’italia. La modella ceca, in occasione delle festività natalizie, è tornata in Repubblica Ceca per trascorrere il Natale con la sua famiglia che non vede da un po’ di tempo. Dopo aver trascorso tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2017, infatti, Ivana, impegnata tra eventi, interviste e serate, non aveva avuto la possibilità di tornare a Praga. Il Natale, così, è la giusta occasione e questa mattina è salita su un aereo per tornare da sua madre e da sua sorella. Non si sa ancora quanto tempo la Mrazova resterà in patria. I fans, tuttavia, sperano che torni in Italia per trascorrere il Capodanno con quelli che sono diventati i suoi amici nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Dopo Natale, dunque, la modella farà ritorno in Italia per trascorrere l’ultima notte dell’anno in compagnia di quella che è diventata la sua famiglia d’adozione? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA E IVANA, A NATALE SARANNO LONTANI

Luca Onestini sta vivendo un momento davvero magico. L’ex tronista di Uomini e Donne, conclusa la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, è sempre più richiesto per eventi e serate. Oltre ad alcune serate di coppia con Raffaello Tonon, il suo grande amico, Luca è l’assoluto protagonista delle serate in discoteca. Tra tutti gli ex gieffini è uno dei più richiesti e, anche ieri sera, ha animato la notte alla presenza di una grande folla. Simpatico, disponibile, cordiale con tutti, Luca conquista il cuore di tutti i ragazzi che accorrono alle sue serate. Come si può vedere dai video pubblicati sul suo Instagram Stories, nonostante la serata di giovedì, l’ex tronista ha avuto un enorme successo regalando sorrisi e abbracci a tutti. In attesa di capire se il suo futuro sarà accanto ad Ivana Mrazova, dunque, l’ex tronista si gode la grande popolarità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCA E IVANA, SOLO AMICI?

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una coppia? Il gossip intorno all’ex tronista e alla modella ceca del Grande Fratello Vip 2017 non si placa. Dopo la rivelazione del settimanale Chi secondo cui i due ex gieffini avrebbero trascorso una notte insieme in un albergo nei pressi di Verona, i fans aspettano con ansia l’annuncio ufficiale. Al momento, però, non solo non è arrivato nessun annuncio ma non sembrano esserci le premesse affinchè ciò accada. Dopo aver trascorso qualche giorno a Verona con Raffaello Tonon, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Luca e Ivana hanno raggiunto Milano Marittima insieme agli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 per un evento benefico. I due hanno poi lasciato insieme l’albergo e, da quel giorno, i due non sono stati più beccati insieme. Entrambi impegnati con eventi e serate, Luca e Ivana stanno davvero insieme o sono semplicemente amici? Al momento, la seconda opzione sembra la più veritiera.

NATALE LONTANI PER LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA

Nonostante il feeling e l’affetto che li ha uniti dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano a negare di stare insieme ribadendo di essere semplicemente amici. L’ex tronista, pur provando un forte interesse per la modella, ha sempre rispettato i suoi tempi. Ad oggi, Ivana non sembra ancora pronta a tuffarsi in una nuova relazione dopo aver chiuso quella con Alessandro, il ragazzo che frequentava prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ivana, però, potrebbe cambiare idea nei prossimi giorni. La Mrazova, infatti, domani tornerà a casa dalla sua famiglia per festeggiare il Natale. Lontano dall’Italia e da Luca, sentirà la mancanza dell’ex tronista? I fans sperano di sì.

