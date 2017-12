Luca Tommassini ad Amici? / Maria De Filippi risponde: “Sarebbe una bella sfida!”

Luca Tommassini ad Amici? Dopo aver lanciato la sfida a Maria, proprio la De Filippi ha replicato al coreografo di X Factor: è tutto pronto per un nuovo ingresso verso il serale 2018?

22 dicembre 2017 Valentina Gambino

Luca Tommassini ad Amici? Maria risponde

Luca Tommassini sbarca nella talentuosa corte di Amici? Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ormai ben 17 edizioni, avrebbe sicuramente bisogno di una 'svecchiata', specie per quanto riguarda la parte dedicata alle coreografie. Nonostante l'indiscusso talento di Giuliano Peparini, non sarebbe molto bello dare una rinfrescata alle coreografie sfruttando il creativo talento di Tommassini? Il direttore artistico di X Factor, ha lanciato su Instagram un messaggio che, se da molti è stato considerato subliminale, pare invece avere un chiaro e preciso desiderio: cambiare aria. "Maria che dici?", scrive il coreografo su Instagram postando uno scatto con la maglia ufficiale di Amici con su scritto "Sfida". E cosa fa la Queen? Naturalmente risponde di buon grado! Voci di corridoio, ci parlavano anche di un ‘addio’ da parte di Giuliano Peparini, in vista del serale 2018 e quindi, ci immaginiamo già le bellissime coreografie di Luca, reduce da X Factor e la possibilità di lavorare con un talento camaleontico come Damiano David, leader dei Maneskin.

Maria De Filippi risponde a Tommassini: “Bella sfida!”

Dopo la sfida lanciata a Maria da parte di Luca Tommassini, proprio la Queen in persona (ed in pausa per le vacanze natalizie) ha voluto rispondere. Per farlo, ha scelto i canali social ufficiali di Amici. "Luca Tommassini ti sta bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida!" Parola di MDF (all’anagrafe proprio Maria De Filippi). Del resto, proprio Giuliano Peparini, aveva bisogno della settimana in differita per montare le sue coreografie ad hoc durante il serale mentre Luca, abituato con X Factor costantemente in diretta, ha una gestione di queste cose più organizzata e veloce. Se all’inizio si parlava di possibile nuovo giudice del serale, l’ipotesi del direttore artistico, data la sua preparazione, si fa avanti in maniera massiccia. Il pubblico inoltre, pare avere accolto questa possibilità con enorme entusiasmo e quindi, crediamo che in qualche modo, questo Natale potrebbe portare dei nuovi incontri lavorativi per la Queen, in vista del serale 2018 che dovrebbe partire tra marzo/aprile del nuovo anno.

