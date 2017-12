Maximum Risk/ Oggi in tv su Iris: curiosità sul film con Jean-Claude Van Damme (22 dicembre 2017)

Maximum Risk, il film in onda su Iris oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Natasha Henstridge, alla regia Ringo Lam. La trama del film nel dettaglio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 16.26 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Iris

Giallo e thriller sono un mix perfetto che rendono Maximum Risk un'occasione imperdibile per gli amanti del genere. L'appuntamento è alle 23.45 su Iris proprio oggi, 22 dicembre. Anche se il film non è al suo primo passaggio, il riscontro della critica legato al film Maximun Rick ha avuto risvolti differenti. Se per Jean Claude Van Damme ha rappresentato una delle sue pellicole di maggior successo, al contrario, per il regista Ringo Lam ha rappresentato un vero flop se confrontato con i suoi precedenti lavori. Basti pensare che Ringo Lam ha curato la regia di The Twin Dragons, Hell - Scatena l'inferno e The Replicant (interpretato sempre da Jean Claude Van Damme nei panni del protagonista). Anche in Maximun Risk Van Damme è stato chiamato a vestire i panni di personaggi gemelli, come accaduto in Double Impact.

JEAN-CLAUDE VAN DAMME NEL CAST

Il film Maximum Risk va in onda su Iris oggi, venerdì 22 dicembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Ringo Lam, vanta un cast di attori di tutto rispetto con Jean-Claude Van Damme e Natasha Henstridge interpreti dei personaggi protagonisti della storia. Ad affiancarli sul set troviamo poi Zach Grenier, Jean-Hugues Anglade, Paul Ben-Victor, Frank Senger e Frank Van Keeken. Natasha Henstridge, Alex Boemi in Maximun Risk, è un'indossatrice ed attrice canadese protagonista di diverse serie televisive di successo, come She Spies, Una donna alla Casa Bianca ed Eli Stone. Tra le pellicole cinematografiche a cui ha preso parte citiamo Sex List - Omicidio a tre, Imprevisti di nozze e Riders - Amici per la morte. Maxiumun Risk è uscito nei cinema americani nel settembre del 1996 ed in Italia nel novembre dello stesso anno. Gran parte del film è stato girato tra Canada, Francia e Stati Uniti. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

MAXIMUM RISK, LA TRAMA DEL FILM

Mikhai ed Alain sono due fratelli ignari della loro rispettiva esistenza. Il primo è cresciuto in un ambiente malavitoso e malfamato mentre Alain è un rispettato agente di polizia residente a Nizza. Nel corso di una rocambolesca fuga in auto per le stradine di un piccolo paesino francese, Mikahi perde la vita dopo un terribile schianto. Quando Alain scopre quanto accaduto ed apprende l'esistenza di un suo fratello gemello, decide di lasciare la sua attuale vita per recarsi negli Stati Uniti e scoprire la verità sulla morte di Mikahi. Pur non avendo conosciuto di persona suo fratello gemello, Alain intende trovare i responsabili della sua morte per vendicare la triste fine del fratello che non ha mai avuto la fortuna di conoscere.

© Riproduzione Riservata.