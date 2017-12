Maneskin/ Dopo X Factor 11 parla Damiano: "È tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo"

Maneskin, dopo X Factor 11 parla il frontman Damiano David: "Basta coi bravi ragazzi! È tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo".

22 dicembre 2017 Anna Montesano

Maneskin, X Factor 2017

Diva e Donna ha intervistato Damiano David, leader dei Maneskin gruppo rock arrivato secondo all'ultima edizione di XFactor 2017. L'intervista mette in evidenza tutta l'esuberanza e la sfacciataggine del cantante, amato dal pubblico anche per questo: "Siamo già arrivati sul palco con l’etichetta di antipatici, siamo ‘coatti’ perché il coatto ha l’arroganza, l’irriverenza per non temere i confrontarsi con chi è più vecchio. Siamo adolescenti normali cui la vita da adolescenti va stretta. - dichiara il giovanissimo artista - Il pubblico in Italia si è stufato del bravo ragazzo con gli occhi azzurri, che non dice parolacce e non fuma. Credo sia il tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo. Nel video Chosen sono nudo e intorno c’erano 30 persone, ci piace sempre andare oltre".

"In amore? sono aperto a tutto!"

Parole di un ragazzo determinato e voglioso di ambire all'apice del successo. Il cantante smentisce anche le voci insistenti sulla sua omosessualità: "Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single". Intanto il loro Tour, programmato per il 2018, è già annunciato come un successo. In meno di sei ore hanno registrato il sold out per tutti i concerti, raddoppiato le date di Milano, Roma e Bologna e aggiunto altre due città: Livorno e Bassano del Grappa. Ricordiamo infine che il 15 dicembre è uscito per Sony Music l’Ep di debutto «Chosen», che prende il nome dall’inedito presentato al talent. Il brano è già disco d’oro. Ha oltre 3 milioni di streaming su Spotify e il video a una settimana dall’uscita conta 2 milioni di visualizzazioni. Un successo annunciato quindi per questa band che può fare davvero bene.

