MASTERCHEF ITALIA 2017 ed.7/ Pagelle e concorrenti prima puntata: Antonia promossa? Il pubblico apprezza ma..

Masterchef Italia 2017, ecco le pagelle della prima puntata. Scopriamo i concorrenti e i giudizi degli Chef, che hanno accolto Antonia Klugmann al posto di Carlo Cracco: ottimo debutto.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 10.26 Jacopo D'Antuono

Masterchef Italia 2017

Antonia Klugmann è pronta a prendere il posto di Carlo Cracco e sembra proprio che il suo debutto è stato un po' complicato ma apprezzato dal pubblico di Masterchef Italia 7. I concorrenti apprezzati dagli altri giudici spesso hanno trovato proprio in Antonia uno scoglio da superare e un no da far diventare sì nelle prossime puntate del programma. I giudici hanno confermato che la new entry è ancora più "stro**a" di Carlo Cracco e anche il pubblico ha apprezzato il suo modo di essere, ma forse dovrà davvero fare i conti con il suo "difetto" ovvero essere maestra di cucina e non un giudice. Spesso ha dato consigli agli aspiranti chef e questo ha fatto infuriare anche Joe Bastianich che le ha ricordato di essere solo lì per commentare e giudicare i piatti e non per insegnare i ragazzi a cucinare. Il consiglio sarà arrivato chiaro alla new entry di MasterchefItalia? Lo scopriremo nelle prossime puntate. (Hedda Hopper)

Ottimo Debutto per il cooking show e non solo

La prima puntata della settima stagione di Masterchef è in parte dedicata al grande assente del progranna, Carlo Cracco, sostituito da una grintosa e cinica Antonia Klugmann. La nuova arrivata si è subito calata nella parte, dimostrando lo stesso lato severo del suo predecessore. Non lo farà rimpiangere, questa è la nostra sensazione. In gran forma anche gli altri chef Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo che non sono stati per nulla teneri nell'appuntamento di apertura. Tanti aspiranti concorrenti vengono bocciati senza pietà, alcuni si salvano per il rotto della cuffia, altri ottengono il sì all'unisono. Simonetta da Genova conquista il pass per la prossima puntata grazie al suo baccalà. Avanza anche l'ucraina Caterina, che emoziona Bastianich e convince gli altri giudici, eccetto la severissima Antonia. Quest'ultima ha un aspro diverbio con Mirko da Verona, il quale propone un piatto privo di una porzione. Solo tre assaggi per quattro giudici, la Klugmann la prende malissimo e il suo no è categorico. Gli altri tre chef decidono di promuoverlo, non senza muovere critiche pesanti sul suo atteggiamento.

Masterchef Italia 2017: tra i nuovi concorrenti spicca Simone

Bella storia quella dell'ambulante Giuseppe, che vorrebbe svoltare e diventare un grande chef. La sua ambizione viene frenata dalla giuria, in questo caso non dalla Klugmann che mostra apprezzamento, bensì da Bastianich e Barbieri che decidono di negargli il grembiule. Tra un concorrente e l'altro spunta Simone, un giovane dj che sorpende tutti col suo piatto casareccio. I giudici vengono conquistati a tavola, grazie agli strozzapreti, ma non nascondono le perplessità sull'approccio del concorrente abruzzese. I quattro giurati lo spronano ad aprirsi e a mostrare maggiore entusiasmo, lui recepisce e promette massimo impegno in vista delle prossime puntate. Il pass è suo, ma la strada è in salita e ricca di ostacoli. Dando uno sguardo alle anticipazioni del nuovo episodio di Masterchef, infatti, si vede un Bastianich letteralmente furibondo con un concorrente per una prova ai fornelli molto deludente. Gli aspiranti Chef sono avvisati: per conquistare i giudici serviranno impegno, talento e furbizia.

