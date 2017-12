MAX PEZZALI, NEK E FRANCESCO RENGA/ Duetto inedito con Renato Zero (Panariello sotto l'albero)

Max Pezzali, Nek e Francesco Renga si preparano a dare il via al loro tour, che partirà il prossimo 20 gennaio dall'UnipolArena di Bologna (Panariello Sotto l'albero)

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 23.53 Fabiola Iuliano

Nek, Max Pezzali e Francesco Renga

L'ESIBIZIONE

Nek, Pezzali e Renga si omaggiano l'un l'altro coi rispettivi successi. Stop alla musica: entra Panariello/Renato Zero. I tre gli propongono un duetto; anzi, quartetto. L'unico problema è che Zero è un po' restio nei confronti della musica altrui. "Potemo fa' 'n classico?". Qualcuno dovrà pur arrendersi: in tal caso, tocca al trittico. E allora si canta Sognando la California (1966), stando ai voleri del Sorcio supremo. I tre meritano proprio un regalo: si tratta di un non meglio specificato libro delle decisioni, che certamente ha poco a che fare con il diritto societario. [agg. di Rossella Pastore]

L'OSPITATA SU RAI 1

A poco meno di un mese dal loro debutto in trio sulla scena musicale italiana, Max Pezzali, Francesco Renga e Nek saluteranno i loro fan nella serata conclusiva di "Panariello sotto l'albero". I tre artisti, infatti, a partire dal prossimo 20 gennaio saranno i protagonisti di una tournée che per oltre tre mesi li vedrà impegnati nei principali palazzetti dello sport, dove si esibiranno dal vivo con i loro successi di sempre. A dare il via a tutto, ha ammesso Francesco Renga nel orso di una conferenza stampa, è stato Max Pezzali, che ha proposto a entrambi una collaborazione. "Da lì - ha aggiunto il cantante - la voglia mettersi in gioco con qualcosa di noi che nessuno di noi ha mai fatto, che vada oltre il solito concerto con le canzoni del disco nuovo". Per Nek, questa tournée "più che un progetto è l’occasione è la voglia di stare assieme e condividere", ammettendo che da questa collaborazione potrebbe nascere, in futuro, la voglia di dare vita a nuovi progetti.

MAX PEZZALI, FRANCESCO RENGAN NEK E L'INTERVISTA A LE IENE

Max Pezzali, Francesco Renga e Nek sono stati i protagonisti di un'irriverente intervista nel corso dell'ultima puntata de Le Iene, nella quale hanno parlato del passato, dei loro progetti futuri e della tournée che da qui a breve li vedrà protagonisti per la prima volta insieme. Oltre ai temi legati alla politica, alla fede e alla musica, i tre artisti hanno detto la loro sul fascino che continuano a esercitare sulle donne anche a distanza di anni. In particolare, secondo Max Pezzali, a far girare la testa alle ragazze sarebbero i suoi colleghi, mentre lui, al contrario, sarebbe quello preferito dagli uomini: "Credo di piacere all'uomo etero che trova in me una sorta di amico con cui stare al bar mentre la sua donna è sotto il palco ad adorare Francesco e Filippo, credo profondamente in questa cosa". Tanti i temi affrontati nell'intervista dei tre cantanti in onda su Italia 1 lo scorso 19 dicembre, che potete visualizzare sul sito ufficiale delle Iene a questo link.

