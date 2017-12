Michelle Hunziker / Video, la rinascita dopo la setta: gli auguri di Natale con Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker intervistata da Cristina Parodi durante Domenica In, racconta la setta e confida la sua volontà di condurre il Festival di Sanremo 2018 con Baglioni.

22 dicembre 2017 Valentina Gambino

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

La scorsa domenica Michelle Hunziker è stata ospite di Cristina Parodi, per una intervista che ha riaperto i soliti scenari di cui parla già da svariate settimane, dopo l'uscita del suo libro che racconta la triste (e lunghissima) parentesi legata alla famosa setta. Quando aveva appena 23 anni ed era ancora sposata con Eros Ramazzotti, la conduttrice ha conosciuto una pranoterapeuta per via di un problema di alopecia. Dopo averla totalmente condotta dalla sua parte, la donna impose alla giovane dieta vegetariana, astinenza sessuale, chiusura dei rapporti con la famiglia d’origine ed anche un inserimento dei suoi amici nella setta. Proprio Simona, sua cara amica da svariati anni, era caduta nel tranello al suo fianco e così, intervistata dagli inviati di Domenica In ha avuto modo di parlarne. La conduttrice di Striscia la Notizia ha rivelato che la donna, aveva fatto leva sulle sue sofferenze e criticità, come la sua lontananza dal padre alcolizzato che non vedeva ormai da molti anni.

Il racconto della rinascita e gli auguri di Natale con Aurora

Successivamente, Michelle ha anche raccontato di esserne uscita grazie al sostegno e l'aiuto del suo amico Jean, specializzato in cose di questo tipo. La setta però, la costringeva a rimanere dentro, causa morte per soffocamento durante il sonno. La Hunziker ha quindi preferito abbandonarli e rischiare di morire piuttosto che vivere tale e perenne angoscia. Attualmente Michelle ha ritrovato la serenità tra le braccia di Tomaso Trussardi e grazie alle sue adorabili figlie, tra cui Aurora Ramazzotti con la quale ha realizzato un divertentissimo video condiviso su YouTube, in attesa del Natale (che vi allegheremo a fine articolo). Ed intanto, l'ipotesi Festival di Sanremo 2018, si concretizza sempre di più. “Se dovesse andare tutto come deve andare, io sarò la prima ad esserci. Ma perché sono pazza… piacevolmente pazza, sono innamorata del Festival di Sanremo", ha commentato intervistata dalla Parodi. Staremo a vedere cosa accadrà e se la bionda conduttrice svizzera affiancherà o meno Claudio Baglioni sul palcoscenico della kermesse musicale più famosa in Italia.

