Michelle Hunziker di nuovo mamma? / "Sole mi ha chiesto un fratellino ma...": la showgirl si racconta

Michelle Hunziker di nuovo mamma? La showgirl svizzera, mamma di Aurora, Sole e Celeste, svela il desiderio della sua secondogenita di avere un fratellino.

22 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Michelle Hunziker pronta per diventare mamma per la quarta volta? La showgirl svizzera, già mamma di Aurora, Sole e Celeste, non ha mai nascosto il desiderio di avere il quarto figlio. Più volte, il mondo del gossip l’ha considerata incinta ma Michelle ha sempre smentito. Tuttavia, il 2018 potrebbe essere l’anno giusto. Ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, Michelle Hunziker ha svelato il desiderio della figlia Sole di avere un fratellino per Natale. “Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io le ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo" - ha raccontato la Hunziker che è pronta a soddisfare i desideri delle sue bambine, desiderose di avere, come tutti i bambini, i giocattoli più famosi – “Faremo una grande festa con tutta la famiglia in casa. Per quanto riguarda i desideri, le mie piccole ne hanno moltissimi e va bene cosi. Vedono tanta pubblicità in tv e sono ancora un po’ confuse. Vogliono i Cicciobello che possono piangere, fare pipì e parlare come i bambini. Li amano molto. Infine desiderano i mini-pony del film 'My little pony'. Insomma, a ben guardare non sono troppe cose".

L’AMORE CON TOMASO TRUSSARDI

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo magico. Merito dell’amore con il marito Tomaso Trussardi che è riuscito a ridarle fiducia nell’amore e a regalarle due splendide bambine. Lo scorso 10 ottobre, Michelle e Tomaso hanno festeggiato il terzo anniversario di nozze. Il loro amore è sempre più forte e profondo grazie alla scelta di vivere lontano dalla mondanità. La Hunziker e il marito, infatti, preferiscono trascorrere una serata in casa come hanno fatto in occasione del loro anniversario. “E' stata una grande festa . Non è soltanto il giorno delle nozze, ma anche il compleanno di Sole e di mia madre. Così, durante il giorno si è festeggiato alla grande, mentre la sera Tomaso e io abbiamo organizzato in casa una romantica cena a lume di candela. Non ci siamo fatti grandi doni, a parte questa cena tra noi due, ma Tomaso mi ha regalato e mi regala molto del suo tempo", ha spiegato ancora Michelle.

