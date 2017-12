Paolo Fox e Branko/ Oroscopo oggi 22 dicembre 2017 : Capricorno alleato dello Scorpione in affari e amore

Oroscopo oggi, 22 dicembre 2017. Previsioni di Paolo Fox e Branko segno per segno. Il lavoro, grande 2018 per la Bilancia. Sagittario, Cancro e Capricorno al top. Che giornata sarà?

22 dicembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO BRANKO DEL 22 DICEMBRE 2017

Ora siamo giunti agli ultimi tre segni, parliamo di Capricorno, Acquario e Pesci. Lo facciamo tramite la consueta rubrica tenuta da Branko sulle frequenze di Rds. Il Capricorno si deve ricordare che tutto il 2018 il segno viaggerà in sintonia con lo Scorpione. Si auspica nel Natale di iniziare qualcosa insieme ai nati appunto nell'altro segno. Potrebbe essere un amore o una questione d'affari. L'Acquario vive un Natale tranquillo in famiglia e con un grande e fantastico amore. I Pesci invece quando l'amore lo maltratta si va in estasi. La cosa può avere una cosa anche molto importante, ma non deve diventare abitudine. (agg. di Matteo Fantozzi)

DOLCE SEGNALE NEL NATALE DEL SAGITTARIO

Passiamo ad analizzare i segni zodiacali di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Lo facciamo con l'oroscopo di oggi di Branko ai microfoni dell'emittente radiofonica Rds. La Bilancia ha una Luna che da molto e Venere è ancora in diretta e calda nel Sagittario. Mercurio aiuta in tutti i contatti che servono per lavoro e affari. Lo Scorpione anche durante le feste di Natale e Capodanno avrà influssi molto buoni per le questioni pratiche. Il Sagittario nella notte di Natale potrebbe ricevere un dolce segreto. Ci si deve preparare come la Vergine con lo stomaco e il corpo con la Luna in Pesci. Venere sarà comunque positiva e quindi ci saranno buone possibilità dal punto di vista sentimentale. (agg. di Matteo Fantozzi)

AMORE SOVRANO PER IL CANCRO

E' ora il momento di passare ai segni di Cancro, Leone e Vergine per quanto riguarda l'oroscopo fatto da Branko su Rds. Il Cancro deve fare le cose con cautela in questo primo mese di Saturno con accanto il Sole. L'amore senza il quale non si può giustamente vivere segue il segno sempre e comunque. Per questo vanno sfruttate le occasioni che capitano e magari coltivati gli incontri dell'ultimo periodo. Il Leone vive una Luna fredda e antipatica. Il segno non ha forza e magari un piccolo periodo di riposo, una pausa, potrebbe portare giovamento anche per l'arrivo delle feste. La Vergine invece ha una forza più mentale. La salute registrerà piccoli ma frequenti segnali di disturbo. Attenzione quindi a recepirli per evitare dei problemi. (agg. di Matteo Fantozzi)

RISCATTO PROFESSIONALE PER IL TORO

Come ogni giorno torna l'oroscopo di Branko ai microfoni di Rds, il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Branko e le stelle. Partiamo in ordine nell'analisi dei segni zodiacali da Ariete, Toro e Gemelli. L'Ariete ha una Luna sempre positiva e può concludere trattative già avviate o ricevere risposte e garanzie per una prossima ripresa del dialogo. Non si deve insistere e se ci sono resistenze si deve rimandare. La buona notizia per il Toro è la situazione in Capricorno e si concluderà l'anno con una grande soddisfazione professionale ed economica. Le stelle hanno regalato ai Gemelli una buona situazione per questo fine anno dal punto di vista sentimentale. Potrebbero presto arrivare delle risposte anche in campo finanziario dove ci saranno dei riscontri piuttosto interessanti. (agg. di Matteo Fantozzi)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 22 DICEMBRE 2017

Il Leone non deve agitare troppo le acque. Sabato e domenica sono i momenti migliori in cui provare a fare delle cose che si cercano da molto tempo. Mi raccomando di parlare in questi giorni. Mentre Natale trascorrerà in maniera tranquilla, Capodanno si prospetta con delle belle novità. Nei prossimi giorni servirà essere fermi e cercare di recuperare le energie che alcuni hanno perso di fronte a diversi momenti che al momento vengono considerati più che superflui. Il Cancro da venerdì a domenica vivrà delle giornate positive. Poi arriverà una Luna positiva per i giorni di Natale e Giove e Marte favorevoli. Questo Natale appare favorevole all'amore. Anche se si discute con i familiari alla fine si è sempre molto legati a un mondo personale. Chi vuole iniziare un nuovo progetto, si sentirà nervoso. E' il momento di provare a svoltare in vista di un nuovo anno che potrebbe essere davvero molto positivo.

CAPRICORNO IN UN MOMENTO POSITIVO, BILANCIA IMPAURITO

Il Capricorno è veramente in un momento positivo. C'è decisamente un buon rapporto con gli altri. Si deve partire dalle idee, migliorandole e ascoltando gli altri. Con Saturno e Giove che sono a favore, si possono fare molte cose. C'è sicuramente il bisogno di riuscire a trovare delle risposte, ovviamente è un momento in cui non tutto riesce ora invece c'è stata una risposta. Staremo a vedere come si evolveranno le prossime giornate. La Bilancia ha la paura di non riuscire. Saturno dissonante non porta a paura o altre forme di difficoltà, ma c'è l'idea di riuscire se ci sono al fianco delle persone forti. Non bisogna essere insicuri ad oltranza, ma se c'è a fianco una persona giusta su cui appoggiarsi, le cose vanno meglio. Da tempo si sente che c'è bisogno la certezza delle persone che sono affianco. C'è bisogno di serenità e di certezza. Novità nel 2018 per il lavoro che potrebbe portare a dei risultati molto importanti.

SCORPIONE SPOSSATO, VERGINE IN DIFFICOLTÀ

Lo Scorpione ha un pò di spossatezza. Attenzione alla salute, bisogna partire da quello che si mangia per sviluppare poi bene le scelte che si fanno durante la giornata. Non bisogna prendere freddo, si rischia di influenzarsi e con le feste vicine non sarebbe il massimo. Natale sarà un bellissimo periodo, con Saturno e Giove a favore. Naturalmente si deve essere predisposti a questo momento. Se non si vuole cambiare questo porterà a non sfruttare questo momento positivo. C'è necessità di reagire. La Vergine più si avvicina a sabato e più alcuni vorranno rimanere da soli. Dagli inizi del mese di dicembre vi sono state una serie di difficoltà in famiglia, anche se sono state degli episodi molto lievi e leggeri. Non si devono fare le ore piccole e vanno evitate discussioni con le persone. E' un momento in cui si deve affrontare la vita con tranquillità senza farsi mettere sulle spalle pressioni.

SAGITTARIO SCELTE DA FARE, GEMELLI BUONE OPPORTUNITÀ

Il Sagittario avrà una giornata un pò particolare. Venerdì è il momento per mettere a posto delle cose in sospeso. Soprattutto se ci sono degli arretrati è il momento di rendersi positivi. Se ci sono delle scelte da fare, questo è il momento per mettere le cose in chiaro e di affrontarle. Bisogna cercare di fare le cose con calma e senza nessun tipo di fretta. Per i Gemelli non si risolve tutto in pochi giorni anche se Saturno non è più opposto. Ora si può finalmente riuscire a tamponare le falle, nel senso di poter sistemare le cose. Se mentre prima con l'opposizione di Saturno, ogni volta che capitava qualcosa era difficile risolverla, ora questa situazione non sarà più così complicata. Qualcuno ha travisato un amore, si deve cercare di cambiare. Arrivano buone opportunità in diversi campi, ma sarà importante sfruttarle perché di certo le cose vanno anche finalizzate e non si fanno da sole.

PESCI LUNA NEL SEGNO, TORO FRASTORNATO E NERVOSO

I Pesci hanno la Luna nel segno e questa è senza dubbio una notizia davvero molto positiva. Sabato e domenica saranno le giornate migliori dove potrebbero arrivare anche delle novità davvero molto interessanti. C'è un cielo di grande forza, anche per coloro che sono soli o per quelli che vogliono mettere a posto il proprio fisico. Il Toro è un pò frastornato e nervoso, non riesce a trovare una risposta di fronte a diverse situazioni complicate. Giove e Saturno sono però favorevoli e questo potrebbe portare a una risposta sotto diversi punti di vista. Da giovedì la nuova posizione del sole è favorevole, concedendo nuova forza che regalerà la possibilità di fare alcune cose che in passato non sono riuscite per vari motivi. Da qualche ora ci si sente più tonici. E' probabile che si dovranno effettuare dei tagli su qualcosa che non soddisfatta. E' il momento di accettare degli impegni.

ACQUARIO TRANQUILLO, ARIETE IN TENSIONE

E' giunto il momento di analizzare da più vicino i segni zodiacali dell'oroscopo di Paolo Fox. Andiamoli a vedere uno per uno seguendo quanto raccontato dal noto astrologo nella rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. Partiamo dai segni L'Acquario è un pò più tranquillo. Deve pensare un pò di più alla forma fisica. E' probabile che qualcuno si sente un pò più stanco, pur facendo le stesse cose, o necessita di maggiore coraggio per intraprendere una nuova strada. Positivo l'amore. Quelli che hanno una storia da molti anni devono solo portare un pò di equilibrio nell'organizzazione. L'Ariete vive ancora un pò di tensione. Il Sole insieme a Saturno rivela che ci sono dei problemi di lavoro. Potrebbero esserci delle difficoltà con dei capi, di assestamento per qualche nuova attività o di vero e proprio allontanamento. Per la fine dell'anno si deve affrontare qualcuno che ha tradito la fiducia.

GRANDE 2018 PER LA BILANCIA: LAVORO

Andando a sbirciare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele soffermiamoci sul lavoro e su quello che segno per segno accadrà nella giornata di oggi venerdì 22 dicembre 2017. La Bilancia è pronta ad affrontare delle novità molto interessanti per quanto riguarda proprio il campo professionale, ma dovrà aspettare il 2018 che sarà l'anno giusto per riuscire a trovare una svolta. Il Leone deve parlare, cercando di trovare una risposta di fronte a quello che è il rapporto anche con i colleghi. Sarà un momento importante per cercare di trovare le giuste motivazioni. Il Capricorno vive un momento in cui ha un buon rapporto con gli altri, deve assolutamente continuare a trattare con attenzione le persone che possono portare delle risposte. Questo è il momento giusto per agire e trovare delle risposte. Il Cancro invece deve stare molto attento ad agitarsi perché rischia di complicare le diverse situazioni che sta vivendo in questo momento con la fretta e delle scelte che possono essere sbagliate.

SAGITTARIO OTTIMISTA: SEGNI AL TOP

Partiamo il nostro viaggio nell'oroscopo di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo da quei segni zodiacali che possono essere considerati al top. Il fine settimana per il Cancro sarà molto importante. Una Luna positiva con Giove e Marte favorevoli possono regalare una risposta importante nelle festività di Natale. E' un momento in cui qualsiasi cosa si fa riesce bene e anche senza nemmeno troppi sforzi. Il Capricorno è in un momento positivo e si sta vivendo un percorso che potrebbe portare a un successo. Venerdì è il giorno giusto per mettere al loro posto diverse cose che in passato hanno creato non poche sofferenze. Chi ha degli arretrati deve metterli apposto in questo momento, cercando di essere positivo ed evitando di trovarsi a vivere delle complicazioni che porterebbero a creare delle difficoltà non facili da superare poi nelle settimane a venire.

