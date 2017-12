REAL TIME CHRISTMAS PARTY/ Katia Follesa festeggia il Natale con Ernest Knam, Enzo Miccio e Carla Gozzi

Questa sera, venerdì 22 dicembre 2017, alle 22.10 su Real Time va in onda lo speciale di Natale "Real Time Christmas party" condotto da Katia Follesa.

22 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Real Time Christmas Party

Questa sera, venerdì 22 dicembre 2017, alle 22.10 su Real Time (Canale 31) andrà in onda lo speciale Real Time Christmas party, condotto dalla simpatica Katia Follesa, neo conduttrice di “Junior Bake Off Italia” . La festa di Natale di Real Time si aprirà con l’arrivo a casa di Katia di Sergio Sylvestre. Il vincitore di Amici 15, che ha da poco pubblicato il disco natalizio “Big Christmas”, intonerà la sigla sulle note di “Jingle Bell Rock”. Gli ospiti della padrona di casa sono ovviamente i membri della famiglia di Real Time. Nel loft di casa arriveranno il pasticcere Damiano Carrara (giudice di Bake Off Italia, anche nella versione Junior), la giornalista Clelia d'Onofrio (“dama” di Bake Off Italia), i protagonisti di “Ma come ti vesti?!” Enzo Miccio e Carla Gozzi, Gabriele Corsi (membro del Trio Medusa e conduttore di “Piccoli giganti”) e l’attrice Serena Rossi, che da primavera 2018 condurrà “Da qui a un anno”.

GIOCHI E FESTEGGIAMENTI

Per conoscere meglio la grande famiglia di Real Time, Katia Follesa di casa ha organizzato alcuni giochi, dividendo gli amici in due squadre: Enzo, Damiano e Serena contro Carla, Clelia e Gabriele. Le due squadre dovranno sfidarsi in varie prove: disegnare, mimare, cantare e indovinare i titoli dei programmi di Real Time. A fine serata arriverà il “re del cioccolato” Ernest Knam (giudice di Bake Off Italia, anche nella versione Junior) con una torta a sorpresa: sarà l’occasione per brindare e augurare al pubblico di Real Time un felice Natale. Prima di Real Time Christmas party, alle 21.10 su Real Time debutterà la terza edizione di Junior Bake Off. A condurre troviamo Katia Follesa, al posto di Benedetta Parodi, e ritroveremo il trio di Bake Off: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

