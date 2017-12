ROBERTO BOLLE / Torna in televisione con Danza con me: "È qualcosa di cui sono veramente contento"

Roberto Bolle presenta Danza con me, il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 1 il 1° gennaio 2018: insieme a lui ci saranno diversi ospiti di spicco quali Sting.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Roberto Bolle

Roberto Bolle sarà il protagonista indiscusso di 'Danza con me', il programma in onda su Rai 1 nella prima serata del 1° gennaio. Una concomitanza di numeri uno che conferma il desiderato della televisione di Stato per il nuovo anno: concedere spazio al divertimento ma anche alla cultura e all'arte. "niziare l'anno con la danza, l'arte, la bellezza, è qualcosa di cui sono veramente tanto contento. Abbiamo lavorato tanti mesi per mettere insieme elementi che potessero arrivare al cuore ed emozionare il grande pubblico di Rai 1", specifica l'etoile della Scale che nella sua nuova esperienza potrà contare su personalità del mondo della danza ma anche della musica e dello spettacolo. "Oltre a grandi danzatrici vedrete con me anche artisti che non fanno parte del mio mondo, alcuni anche in abbinamenti inusuali come Marco d'Amore, Fabri Fibra e Geppi Cucciari che hanno anche un pubblico molto diverso dal mio", precisa il conduttore aggiungendo altri nomi forti dei suoi ospiti.

Il ritorno di Roberto Bolle in televisione

Sting sarà uno degli ospiti internazionali di 'Danza con me', il programma condotto da Roberto Bolle il primo gennaio. Insieme a lui sarà possibile assistere a momenti molto emozionanti, che prenderanno in considerazione temi delicati della società moderna: "Sting ci ha onorato della sua presenza e ballare sulle note di Inshallah sarà uno dei momenti della trasmissione più toccanti, danzerò con Ahmad Joudeh, la nostra performance ci permetterà di toccare un tema importante come quello dei migranti". Tra gli altri protagonisti della serata, segnaliamo anche Virginia Raffaele, Pif (che insegnerà "un nuovo stile di danza"), Miriam Leone a diverse stelle della danza nazionale e internazionale del calibro Polina Semionova, Melissa Hemilton e l'italiana Nicoletta Manni.

© Riproduzione Riservata.