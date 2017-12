SOLEIL SORGÈ E MARCO CARTASEGNA / Foto, le vacanze romantiche della coppia sulle Dolomiti

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna hanno trascorso un romantico weekend sulle Dolomiti, confermando che il loro amore prosegue a gonfie vele nonostante le critiche.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono stati grandi protagonisti del gossip nostrano agli inizi della loro storia. La rottura tra l'ex corteggiatrice e Luca Onestini era infatti avvenuta attraverso una missiva che il gieffino aveva letto davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2 e che aveva scatenato la rabbia di molti fan di questa coppia. A peggiorare il punto di vista negativo nei confronti della modella italo-americana era arrivata anche la notizia della sua relazione con Marco Cartasegna, testimoniata da alcune riviste oltre che dalle stesse immagini pubblicate dai due neo-fidanzati sui rispettivi social network. Ma quella che in un primo momento era una storia d'amore discutibile, prosegue ancora a gonfie vele come dimostrano alcune recenti foto pubblicate sul settimanale Nuovo. In esse, Marco e Soleil appaiono sereni e innamorati mentre passeggiano per le fredde vie di Cortina D'Ampezzo (clicca qui per vederli).

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna in fuga d'amore

Soleil Sorgè a Marco Cartasegna hanno trascorso un romantico weekend d'amore nella splendida località delle Dolomiti, sfidando freddo e neve. Il settimanale Nuovo ha immortalato la coppia mentre affronta un clima non troppo gradevole (eloquente è l'espressione dell'ex tronista), continuando comunque a fare molta attenzione per il proprio stile. Come riporta il tabloid, "se c'è una cosa che accomuna Soleil e l'ex tronista ed esperto di moda Marco Cartasegna è l'attenzione per lo stile. Poco importa se sulle Dolomiti i due soffrono il freddo: a scaldarli c'è la passione. Così si guardano negli occhi e si baciano". Fin dall'inizio i due protagonisti di questa criticata relazione non hanno badato a critiche e malumori, facendosi vedere insieme in pubblico senza particolari problemi. Non a caso le presentazioni ufficiali in famiglia sono già state fatte, anche se la nascita di questa storia d'amore è ancora recentissima.

