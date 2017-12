THE HELP/ Oggi in tv su Rai Movie: info streaming del film con Emma Stone (22 dicembre 2017)

The Help, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Emma Stone, Viola Devis e Octavia Spencer, alla regia Tate Taylor. La trama del film nel dettaglio.

22 dicembre 2017 - agg. 22 dicembre 2017, 19.50 Cinzia Costa

Il film drammatico in prima serata su Rai Movie

Su Rai Movie va in onda “The help”. Il film del 2011 ha portato alla ribalta Octavia Spencer che per il ruolo di Minny Jackson ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista. L’attrice era davvero senza parole al momento della consegna dell’importante riconoscimento: “Grazie, Grazie all’Academy… Devo ringraziare le mie famiglie. La mia famiglia in Alabama. Lo stato dell’Alabama. La mia famiglia a Los Angeles. La famiglia di “The help”… Tate, Brunson, Kathryn, Allison Janney, grazie per essere nella mia vita. Condivido questo premio con tutti voi. Grazie Steven Spielberg per aver cambiato la mia vita. Grazie Stacey Snider per aver cambiato la mia vita. Sto per finire… Mi dispiace, sono fuori di testa. Grazie mondo… Mi dispiace ragazzi. Vi amo. Grazie. Mi dispiace”, sono state le confuse parole della Spencer. Nel 2017, Octavia Spencer ha ricevuto una seconda nomination agli Academy Awards per la sua interpretazione di Dorothy Vaughan nel film “Il diritto di contare”. Una delle scene più famose di “The help”, clicca qui per vedere il trailer è quella in cui Minny, dopo essere stata licenziata da Hilly, le porta una torta "speciale”. Il film andrà in onda su Rai Movie a partire delle 21.10 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Emma Stone e Viola Davis da sole bastano per rendere l'appuntamento di oggi, 22 dicembre, su Rai Movie qualcosa di davvero imperdibile. La prima serata si tinge di dramma e passioni e sicuramente gli amanti del genere e dei grandi film non potranno mancare alla visione di The Help.Oltre ad Emma Stone, nel cast di The Help troviamo Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard, Mike Vogel, Allison Janney, Sissy Spacek e Chris Lowell. L'intera trama del film è interamente ispirata al romanzo L'aiuto, scritto nel 2009 da Katherine Stockett. I diritti della storia vennero acquistati dalla Colmbus nel 2009 che affido la direzione del progetto a Tate Taylor, amico dell'autrice del libro. L'intera colonna sonora di The Help, che ha ricevuto una nomination ai Golden Globe, è stata ideata ed interpretata da Marie J Blige. The Help è stato un vero è proprio successo in patria, con un incasso che ha superato i 140 milioni di dollari. Ha poi vinto un Golden globe ed ottenuto quattro nomination agli Oscar.

NEL CAST EMMA STONE

Il film The Help va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 22 dicembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che torna ad allietare la prima serata dei telespettatori Rai. Ad aver curato la regia di The Help è Tate Taylor, regista ed attore statunitense che ha diretto uno dei grandi successi cinematografici del 2016, La ragazza del treno. È apparso anche nel film The Help con un piccolo cameo. La pellicola, per via della tematica legata all'integrazione razziale americana nei primi anni '60, ha riscosso un successo grandioso negli Stati Uniti. Di contro, a livello internazionale The Help non ha superato i 40 milioni di incassi. A interpretare il ruolo della protagonista, Eugenia Phelen, è Emma Stone nota attrice americana che ha vinto l'Oscar come milgior attrice per il ruolo di Mia in La la land nel 2017. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE HELP, LA TRAMA DEL FILM DRAMAMTICO

Eugenia, dopo essersi brillantemente laureata con il massimo dei voti, non ha la minima intenzione di sposarsi e crescere dei figli, scelta obbligata per il resto delle sue coetanee. Il suo sogno è infatti quello di realizzarsi da un punto di vista lavorativo. A tal proposito riesce ad entrare a far parte della redazione di un giornale locale e nello stesso tempo trova una casa editrice disposta ad affiancarla nella realizzazione del suo primo romanzo. Grazie all'aiuto di miss Stein (a capo della casa editrice) il sogno di Eugenia inizia piano piano a prendere vita. La giovane donna è intenzionata a raccontare una storia che descriva la difficile situazione vissuta dalla popolazione afroamericana che vive negli Stati Uniti. Siamo nel 1963 e la società statunitense è fortemente caratterizzata da aspetti razzisti che colpiscono in modo particolare le donne di colore, spesso alle dipendenze di ricche famiglie bianche. Eugenia inizia così ad intervistare alcune donne di origini afroamericane. La prima a decidere di aiutare la ragazza nella stesura del suo romanzo, è Aibileen che verrà poi presto seguita dalla sua amica Mary. Un'improvvisa ondata di violenza gratuita verso la popolazione afroamericana spaventa però tutte le altre donne a cui Eugenia avrebbe voluto porre importati domande. Tutto cambia in seguito alla morte di Medgar Evers, attivista per il riconoscimento dei diritti delle popolazione afroamericane (fatto realmente accaduto). L'evento spinge infatti decine di donne a reagire, raccontando la loro personale esperienza nel libro di Eugene.

© Riproduzione Riservata.