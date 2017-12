Tina Cipollari / Uomini e Donne: ‘Gemma per Natale ti regalo un gigolo’, la Galgani accetterà il dono?

Tina Cipollari: la burrosa opinionista di Uomini e Donne vuole fare un regalo alla dama più amata del trono over, ecco cosa vorrebbe regalare a Gemma Galgani.

22 dicembre 2017 Valentina Gambino

Tina e Gemma

Tra le pagine del settimanale Vero, Tina Cipollari ha pensato alla rivale storica e le vuole consegnare un prezioso regalo di Natale: 'Cara Gemma, per calmare i tuoi bollenti spiriti ti regalo un giovane gigolo!', questo il titolo dell'articolo che troverete all'interno della rivista che piazza le due anche in copertina. Il trono over di Uomini e Donne, proprio in queste ore sta andando in onda con l'ultimo appuntamento dell'anno, in attesa di scoprire novità curiose per il prossimo anno. Proprio Gemma Galgani, in questo periodo è nuovamente in conflitto con sé stessa nella speranza di riconquistare il cuore di Giorgio Manetti, suo ex fidanzato mai realmente dimenticato nonostante le altre relazioni d'amore e alcune frequentazioni più o meno importanti. Di recente, la Cipollari ha avuto modo di confrontarsi ancora sia con Gemma ma anche con Giorgio in quanto, gli sviluppi sentimentali di fine anno mostrano particolari non indifferenti tra cui, un nemmeno tanto sospetto avvicinamento tra dama e cavaliere.

Tina regala a Gemma un gigolo: la dama apprezzerà il gesto?

Tina Cipollari, caritatevole come poche volte nella vita, in copertina tra le pagine del settimanale Vero, annuncia di volere regalare a Gemma Galgani, un giovane gigolo per calmare i bollenti spiriti della dama che sembra visibilmente colpita da Giorgio Manetti. Dopo aver confidato di amarlo ancora, la ruspante opinionista si è scagliata ancora una volta contro la dama torinese, accusata più volte di scarsa dignità e di elemosinare i baci del toscano. Proprio durante le ultime dinamiche del trono over di Uomini e Donne, proprio l’ex vamp ha fatto comunque un passo indietro affermando che anche il Manetti potrebbe provare ancora dei sentimenti d’amore nei confronti della sua ex fidanzata. Come andrà questo Natale per la coppia più amata del programma di Maria De Filippi? Nel frattempo l’opinionista saprebbe bene cosa (o meglio… chi!) regalarle per farle passare le festività quantomeno in maniera spensierata. A questo punto attendiamo la risposta della Galgani (se arriverà!).

