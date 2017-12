UN BACIO SOTTO L'ALBERO/ Su Canale 5 il film con Eric Johnson (oggi, 22 dicembre 2017)

Un bacio sotto l'albero, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Eric Johnson e Sarah Lancaster, alla regia Craig Pryce. La trama del film nel dettaglio.

22 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ERIC JOHNSON

Le festività natalizie sconvolgono il palinsesto Mediaset che decide di dedicare più spazio alla programmazione di film per tutta la famiglia. Il pomeriggio di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, di Canale 5 sarà allietato a partire delle 16.40 dal film romantico dal titolo Un bacio sotto l'albero, che è stato diretto nel 2013 da Craig Pryce, regista di film come Il giardino dell'amore e The good witch. I personaggi principali della storia sono poi stati interpretati da Eric Johnson e Sarah Lancaster. Nel cast figura anche Colin Mochrie, attore comico scozzese naturalizzato canadese. È molto noto in Gran Bretagna come cabarettista e per essere stato il volto noto della trasmissione Whose Line Is It Anyway? Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN BACIO SOTTO L'ALBERO, LA TRAMA DEL FILM

Elise è una giovane donna di successo, che pur di conquistare l'agognata promozione a direttrice marketing della Step (l'azienda di calzatura per cui lavora), inizia a trascurare la sua vita privata, costellata da amici, famiglia e dal suo fidanzato. Nemmeno l'aria natalizia sembra riuscire a far braccia nel cuore di Elise che non sembra intenzionata a trascorrere le festività assieme ai suoi familiari. Ma qualcosa nella vita della giovane donna sta per cambiare. Improvvisamente viene licenziata perché il suo capo ritiene che la strategia di marketing proposta da Elise sia controproducente per gli interessi dell'azienda. Poco dopo viene mollata dal suo fidanzato, stanco di essere continuamente relegato in un angolo. Elise si ritrova così senza un impiego e per giunta single. Rimasta completamente sola non le rimane che una sola cosa da fare, ovvero tornare dai suoi genitori ed aiutarli nella gestione dell'azienda di famiglia. I genitori di Elise possiedono infatti una piccola impresa agricola ed ogni Natale si recano a New York per consegnare i loro gli alberi di Natale. La giovane donna sarà costretta a sostituire suo padre (rimasto vittima di un incidente domestico) nella rituale consegna degli alberi natalizi. Dopo un primo momento di titubanza Elise decide di aiutare i suoi genitori. Il destino la porterà nei pressi della bottega di Gary Dixon, un dispotico ed arrogante venditore di mobili per la casa che appare molto infastidito dalla presenza di Elise.

