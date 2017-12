UN POSTO AL SOLE / Angela e Franco di nuovo ai ferri corti a causa di Luisa (Anticipazioni 22 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 dicembre: i rapporti di Angela e Franco si fanno nuovamente molto tesi dopo la scoperta di quanto accaduto con Luisa.

22 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La 'soffiata' di Bianca purtroppo avrà purtroppo delle terribili conseguenze nel rapporto tra i suoi genitori. Nelle ultime puntate di Un posto al sole, infatti, la bambina ha rivelato alla madre come Franco sia molto vicino a Luisa, motivo che ha messo in allarme Angela. Quest'ultima non ci ha messo molto ad avere le conferme che andava cercando e questa sera rinfaccerà all'ex compagno quanto da lei scoperto, esprimento il proprio disappunto a riguardo. I rapporti tra la ex coppia, che si erano fatti meno tesi nel corso degli ultimi giorni, si troveranno quindi nuovamente compromessi: se da un lato Angela non riuscirà ad accettare questa situazione, dall'altro Franco le ricorderà come sia stata lei a cacciarlo di casa e a porre fine al loro decennale legame. Il passo indietro dell'amatissima coppia sembrerà rappresentare il colpo di grazia per questa storia d'amore: sarà davvero tutto finito tra loro?

Un posto al sole: Serena finalmente soddisfatta sul lavoro

Per mesi l'insoddisfazione lavorativa di Serena ha rappresentato una delle trame di Un posto al sole. Il fatto l'aveva spesso portata a litigare con Roberto Ferri, che non si era mai tirato indietro nel sottolineare come la nuora non fosse all'altezza del marito Filippo. Ma ora tutto è cambiato nella vita dei coniugi Sartori: grazie alla nuova opportunità che le è stata offerta, Serena si sentirà felice e soddisfatta come non accadeva da tempo dal punto di vista professionale. E a subirne le positive conseguenze sarà anche il suo rapporto con Filippo, solido e felice come non mai. L'episodio di questa sera concederà spazio anche al confronto tra Andrea e Alice, riguardo il nuovo domicilio di quest'ultima. Nonostante in un primo momento Pergolesi fosse stato convinto di dover ospitare la figlia a Palazzo Palladini, dall'altro sarà oggi costretto a fare i conti con i suoi desideri, permettendole di trasferirsi momentaneamente a casa di nonna Marina.

